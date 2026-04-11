Ucenicie la locul de muncă

Data: 16 Aprilie 2026

Angajatorii care investesc în formarea profesională prin ucenicie vor primi sprijin financiar din partea statului, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Pentru fiecare ucenic angajat, subvenţia este de 2.250 de lei pe lună şi se acordă la cererea angajatorului, proporțional cu timpul efectiv lucrat, pe toată durata contractului de ucenicie, după cum transmite ANOFM, într-un comunicat.

Ucenicia la locul de muncă, reglementată prin Legea nr. 279/2005, este o modalitate de formare profesională care îmbină teoria cu practica, ucenicii învățând direct la locul de muncă de la furnizori autorizați. La finalul stagiilor de pregătire, ­aceştia susțin un examen și obțin un certificat de calificare profesională.

„În prezent, ANOFM derulează două proiecte importante dedicate uceniciei, finanțate din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, cu termen de implementare până la 31 decembrie 2029: «FORMACTIV - Formare și muncă activă», destinat persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani, urmărește stimularea ocupării șomerilor înregistrați în evidențele Serviciului Public de Ocupare, şi „START - Investește în calificare pentru viitor”, adresat tinerilor sub 30 de ani, care are ca obiectiv creșterea gradului de ocupare în rândul acestora”, a transmis ANOFM.

Prin astfel de proiecte dedicate ucenicilor, angajatorii își pot forma personalul calificat, adaptat propriilor cerințe, contribuind, totodată, la integrarea pe piața muncii a persoanelor fără experienţă în câmpul muncii cu vârsta de peste 16 ani.

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească angajatul. (O.N.)