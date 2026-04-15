UE se pregăteşte de criza kerosenului

Data: 20 Aprilie 2026

Europa trece printr-o criză a combustibilului pentru avioane în condiţiile în care aproximativ 75% din importurile sale de kerosen provin din Orientul Mijlociu. Rezervele vor ajunge pentru cel mult şase săptămâni, după cum spune directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, astfel că autorităţile europene lucrează în prezent la un plan de răspuns la „iminenta criză”. „În curând ar putea apărea anulări de zboruri”, a avertizat directorul AIE.

Companiile aeriene europene se află într-un mare impas în ceea ce priveşte aprovizionarea cu kerosen, Europa fiind dependentă într-o proporţie de 75% de importurile care provin din Orientul Mijlociu. În condiţiile în care livrările de petrol vor rămâne blocate din cauza conflictului dintre Statele Unite ale Americii, Israel şi Iran, „în curând vor apărea anulări de zboruri”, a atras atenţia directorul executiv al AIE, Fatih Birol, într-un interviu pentru AP preluat de media internaţională.

Europa ar mai dispune de rezerve de combustibil pentru aviație pentru „aproximativ șase săptămâni”, situaţia fiind catalogată de Birol drept“cea mai mare criză energetică de până acum”, cu un „impact major asupra economiei globale”.

„Cu cât durează mai mult, cu atât efectele asupra creșterii economice și inflației vor fi mai grave”, a subliniat Birol.

Printre consecințe se numără creșterea prețurilor la carburanți, gaze și electricitate, iar primele regiuni „lovite” vor fi țările asiatice dependente de energia din Orientul Mijlociu, precum Japonia, Coreea, India sau China, urmate de Europa și Americi.

Criza din aviaţie îşi face deja simţită prezenţa la companiile mici, care au început să ia măsuri de protecţie. Compania aeriană spaniolă Volotea solicită pasagerilor care şi-au cumpărat deja bilete o taxă suplimentară de 14 euro, „invocând creșterea accelerată a prețului combustibilului”, după cum scrie tvrinfo.ro. Totuşi, ţinând cont că în UE regulile privind transparenţa preţurilor sunt stricte, iar costurile suplimentare trebuie comunicate înainte de achiziţia biletului, autorităţile spaniole analizează legalitatea taxei.

UE lucrează la un set de măsuri care se concentrează pe aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, acestea urmând să fie comunicate pe 22 aprilie, au declarat oficiali implicaţi în discuţii, potrivit Agerpres. Documentul va include recomandări fundamentate pe planul de economisire a energiei publicat luna trecută de AIE şi care cuprindea măsuri precum introducerea telemuncii, acolo unde este posibil, reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi, promovarea transportului public, circulaţia alternativă a autoturismelor în marile oraşe (o zi să circule cele cu număr impar şi în ziua următoare cele cu număr par) şi evitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative. (O.N.)