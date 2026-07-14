Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială UE: Simplificare a programelor de promovare

UE: Simplificare a programelor de promovare

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 17 Iulie 2026

Comisia Europeană a adoptat marţi norme mai simple pentru programele de promovare a produselor agroalimentare din UE, reducând cerinţele pentru beneficiari şi pentru statele membre, arată Executivul comunitar.
Noile norme îi vor ajuta în special pe beneficiarii mai mici, care vor avea acces la o prefinanţare mai mare, de maximum 30%. De asemenea, au fost reduse obligaţiile de raportare în programele simple, la o singură notificare finală. Comisia a finanțat, din 2016, peste 650 de campanii de promovare a alimentelor. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură  -   Uniunea Europeană
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială