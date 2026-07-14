Cultura cartofului din Harghita, județ aflat în topul marilor producători din țară, se află într-o stare bună, în ciuda secetei pedologice, potrivit Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană. Sectorul
UE: Simplificare a programelor de promovare
Comisia Europeană a adoptat marţi norme mai simple pentru programele de promovare a produselor agroalimentare din UE, reducând cerinţele pentru beneficiari şi pentru statele membre, arată Executivul comunitar.
Noile norme îi vor ajuta în special pe beneficiarii mai mici, care vor avea acces la o prefinanţare mai mare, de maximum 30%. De asemenea, au fost reduse obligaţiile de raportare în programele simple, la o singură notificare finală. Comisia a finanțat, din 2016, peste 650 de campanii de promovare a alimentelor. (C.Z.)