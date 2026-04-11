Ziarul Lumina Societate Actualitate socială UMFCD din Bucureşti, primul loc între instituţiile româneşti

Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 15 Aprilie 2026

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (UMFCD) din Bucureşti se află pe primul loc între toate cele 52 de universităţi şi organizaţii de cercetare din România, potrivit SCImago Institutions Rankings 2026. În ediţia 2025 a clasamentului SCImago, UMFCD ocupa locul 1 între universităţile din România şi locul 2 în clasamentul general, după Academia Română, după cum se arată într-un comunicat de presă al universităţii. 

Conform sursei citate, în clasamentul pe specialităţi din domeniul Medicină, UMFCD este pe primul loc în 14 specialităţi: Anatomie; Cardiologie şi medicină cardiovasculară; Chirurgie; Terapie critică şi terapie intensivă; Dermatologie; Epidemiologie; Gastroenterologie; Obstetrică-Ginecologie; Oftalmologie; Otorinolaringologie; Patologie şi medicină legală; Medicină pulmonară şi respiratorie; Radiologie, medicină nucleară şi imagistică; Reumatologie. Ocupă locul 2 în două specialităţi: Anestezie Terapie Intensivă şi medicina durerii; Sănătate publică. Şi locul 3 în patru specialităţi: Boli infecţioase; Oncologie; Pediatrie, neonatologie şi sănătatea copilului; Psihiatrie şi sănătate mintală.

Clasamentul SCImago Institutions Rankings (SIR) este un top internaţional al universităţilor şi instituţiilor de cercetare, realizat anual pentru a evalua performanţa acestora în cercetare, inovare şi impact societal. 
 

