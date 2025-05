Un nou ceas de referință pentru timp

Fizicieni de la Institutul Naţional pentru Standarde şi Tehnologii (National Institute of Standards and Technology - NIST) din Boulder, Colorado, SUA, au creat unul dintre cele mai exacte ceasuri atomice (care folosesc vibraţia atomilor) construite vreodată, pe care doresc să-l folosească pe post de sistem de referinţă pentru unităţile de timp, transmite Live Science. Ceasul atomic NIST-F4 a fost pornit în aprilie 2025 şi, în prezent, se aşteaptă verificarea şi aprobarea lui pentru a fi introdus în grupul celor aproximativ 450 de ceasuri atomice din întreaga lume în funcţie de care este definit standardul Coordinated Universal Time - UTC, pentru măsurarea ultraprecisă a unității de timp de o secundă.

Cunoscut drept ceas sursă (fountain clock), NIST-F4 conţine un nor de mii de atomi de cesiu răciţi până aproape de zero absolut folosind raze laser. Atomii sunt proiectaţi în sus sub impulsul asigurat de o pereche de unde laser, apoi cad sub propria greutate în timp ce trec printr-un fascicul de microunde care îi fac să oscileze. Cuantificarea acestei frecvenţe (care se produce de 9.192.631.770 de ori pe secundă) le permite cercetătorilor să definească cu precizie standardul internaţional al secundei.