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Un nou premier desemnat

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Data: 16 Iunie 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, duminică, decretul privind desem­narea lui Adrian-Ioan Veştea drept candidat la funcţia de prim-ministru, a informat Administraţia Prezidenţială. „Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul (…) şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a transmis şeful statului, într-o declaraţie de presă. Veştea este în prezent preșe­dintele Consiliului Județean Bra­șov, iar anterior a ocupat funcția de ministru al dezvoltării și a fost primar al orașului Râșnov. (C.Z.)

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