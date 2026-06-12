Emisiunea de mărci poştale „Campionatul Mondial de Fotbal 2026”, compusă din două mărci poştale şi un plic „prima zi”, a fost introdusă în circulaţie, la 11 iunie 2026, ziua începerii competiției,
Un nou premier desemnat
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, duminică, decretul privind desemnarea lui Adrian-Ioan Veştea drept candidat la funcţia de prim-ministru, a informat Administraţia Prezidenţială. „Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul (…) şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a transmis şeful statului, într-o declaraţie de presă. Veştea este în prezent președintele Consiliului Județean Brașov, iar anterior a ocupat funcția de ministru al dezvoltării și a fost primar al orașului Râșnov. (C.Z.)