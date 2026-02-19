Comisia Europeană a adoptat săptămâna trecută o strategie prin care intenționează să-și intensifice sprijinul acordat regiunilor estice din nouă țări de la granița UE cu Rusia, Belarus şi Ucraina. De
Ungaria și Slovacia au rămas fără petrol rusesc
Ucraina menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc Ungariei şi Slovaciei. Cele două țări au fost nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol și amenință acum cu represalii, relatează EFE. Livrările au fost oprite la 27 ianuarie, după ce, conform versiunii ucrainene, un atac rusesc a deteriorat magistrala. Premierii ungar și slovac, Viktor Orban şi Robert Fico, afirmă însă că reparaţiile s-au încheiat și că Ucraina blochează conducta într-o acţiune de „şantaj politic”. (C.Z.)