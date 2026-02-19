Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Ungaria și Slovacia au rămas fără petrol rusesc

Ungaria și Slovacia au rămas fără petrol rusesc

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 23 Feb 2026

Ucraina menţine blocată conducta Drujba prin care este livrat petrol rusesc Ungariei şi Slovaciei. Cele două țări au fost nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol și amenință acum cu represalii, relatează EFE. Livrările au fost oprite la 27 ianuarie, după ce, conform versiunii ucrainene, un atac rusesc a deteriorat magistrala. Premierii ungar și slovac, Viktor Orban şi Robert Fico, afirmă însă că reparaţiile s-au încheiat și că Ucraina blochează conducta într-o acţiune de „şantaj politic”. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială