Val de procese împotriva platformelor sociale în SUA

Data: 30 Martie 2026

Instagram şi YouTube sunt responsabile pentru alimentarea depresiei unei adolescente americane, a decis săptămâna trecută un juriu din statul american California. Verdictul, o premieră, stabileşte un precedent juridic important privind răspunderea civilă a platformelor social media, de care până acum au fost scutite, pentru mii de cazuri similare intentate în SUA companiilor de tehnologie de către părinţi, procurori generali şi districte şcolare, relatează AFP şi Reuters.

Sentința, pronunţată la Los Angeles, a concluzionat că Meta, compania-mamă a Instagram, şi Google (YouTube) au fost „neglijente” în proiectarea reţelelor lor şi nu au avertizat utilizatorii cu privire la pericolele pe care le prezintă pentru minori. Separat, Meta a pierdut recent și un proces intentat de statul New Mexico în care a fost acuzată că nu protejează minorii de prădătorii sexuali.

Cazul din Los Angeles implică o tânără de 20 de ani care a declarat că a devenit dependentă de aplicaţii la o vârstă fragedă. Avocatul său, Mark Lanier, a acuzat companiile că „au fabricat adicţie în creierele copiilor”, iar mecanismul observat pe Instagram şi YouTube nu s-a produs „accidental, ci intenţionat”, „deoarece dependenţa este profitabilă”.

Marile companii de tehnologie din SUA se confruntă cu critici crescânde cu privire la siguranţa minorilor. Dezbaterea s-a mutat acum în instanţele statale și federale. Un proces intentat de mai multe state şi districte şcolare împotriva platformelor urmează să fie judecat la vară de o curte federală din Oakland, California, iar un alt proces de stat care implică Instagram, YouTube, TikTok şi Snapchat este programat la Los Angeles în iulie. (C.Z.)