Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Viticultorii cer repornirea sistemului antigrindină

Viticultorii cer repornirea sistemului antigrindină

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 10 Iulie 2026

Producătorii vitivinicoli cer punerea în funcţiune a sistemului naţional antigrindină, însă programul multianual necesar repornirii acestuia poate fi aprobat doar de un Guvern cu puteri depline, a anunţat marți ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, după o întâlnire cu reprezentanţii sectorului, scrie Agerpres. Oficialul a reiterat propunerea de a relansa sistemul pentru o perioadă limitată (2026-2028), timp în care pot fi identificate cele mai bune soluţii tehnologice de protecţie antigrindină. (C.Z.)

Citeşte mai multe despre:   agricultură
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială