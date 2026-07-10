România ia măsuri urgente şi integrate la nivel naţional vizând izolarea şi combaterea pestei micilor rumegătoare, pentru a convinge Comisia Europeană să ridice interdicția privind exporturile românești de
Viticultorii cer repornirea sistemului antigrindină
Producătorii vitivinicoli cer punerea în funcţiune a sistemului naţional antigrindină, însă programul multianual necesar repornirii acestuia poate fi aprobat doar de un Guvern cu puteri depline, a anunţat marți ministrul interimar al agriculturii, Tanczos Barna, după o întâlnire cu reprezentanţii sectorului, scrie Agerpres. Oficialul a reiterat propunerea de a relansa sistemul pentru o perioadă limitată (2026-2028), timp în care pot fi identificate cele mai bune soluţii tehnologice de protecţie antigrindină. (C.Z.)