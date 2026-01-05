Vremea rămâne geroasă până joi

Data: 13 Ianuarie 2026

Meteorologii au avertizat că vremea va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger, ninsori, ceaţă şi depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a convocat ieri Comandamentul Energetic Naţional, având în vedere temperaturile scăzute, dar și situația de la Electrocentrale Craiova, care nu a putut livra în ultimele zile agent termic în parametrii optimi de temperatură în reţeaua de termoficare.

În contextul în care, din cauza frigului și a problemelor cu termoficarea în Bucureşti sau Craiova, mulţi oameni folosesc aragazul din bucătărie pentru încălzire, reprezentanţii Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI) atenționează că aceasta este o practică extrem de periculoasă care poate duce la intoxicaţii cu monoxid de carbon, potențial fatale. Dumitru Chisăliţă, preşedinte AEI, a explicat că într-o bucătărie de 7 mc, cu uşile şi geamurile închise, un aragaz cu 4 ochiuri lăsat să funcţioneze prin toate arzătoarele consumă în 39 de minute întreg oxigenul din încăpere, ceea ce poate determina moartea unui om prin asfixiere.

De asemenea, autorităţile sfătuiesc populaţia să folosească în această perioadă încălţăminte de iarnă antiderapantă deoarece există risc de căzături din cauza gheţii, se arată pe pagina de Facebook a IGSU, unde instituția face și apel la curățarea zăpezii sau a gheţii de pe trotuare.

Potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, primele semne de ameliorare a vremii vor apărea miercuri în regiunile vestice, iar de joi temperaturile vor crește uşor în majoritatea regiunilor, cu maxime în general între -2 şi 9 grade, iar minime între -6 şi 3 grade. (C.Z.)