Zeci de mii de tone de alimente salvate de la risipă 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 27 Ianuarie 2026

Reţeaua Băncilor pentru Alimente a reuşit anul trecut să salveze de la risipă şi să redistribuie în total peste 10.800 tone de alimente, oferind sprijin pentru 325.000 de persoane vulnerabile, a anunţat recent Federaţia Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), cu o reţea de nouă Bănci Regionale: București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova, Galați.

„Anul 2025 a fost marcat de creşterea impactului social şi consolidarea parteneriatelor în sectorul agroalimentar. Într-o ţară în care peste 2,2 milioane de tone de alimente sunt risipite anual, în timp ce peste 27% din populaţie se află sub riscul de sărăcie, Banca pentru Alimente continuă să fie puntea necesară între surplus şi lipsa de hrană din comunităţile vulnerabile”, a transmis organizația. De asemenea, anul trecut, FBAR și-a crescut rețeaua partenerilor, care a ajuns la peste 930 ONG-uri şi 210 companii implicate.

Deşi 2025 a adus rezultate record, „nevoia de hrană rămâne acută. Urmărim stabilirea de noi parteneriate cu companii din sectorul agroalimentar pentru a asigura un flux constant de produse diverse şi nutritive pentru cei care au o nevoie atât de mare”, a precizat FBAR.

