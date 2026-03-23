Liderii Celor 27 s-au reunit săptămâna trecută la Bruxelles într-un Consiliu European tensionat, în contextul crizei din Iran și al implicațiilor asupra prețurilor energiei. Și subiectul migraţiei a fost abordat, declaraţia comună de la finalul summitului arătând că UE este pregătită „pentru a preveni mişcările migratorii necontrolate şi a menţine securitatea în Europa”.
Zelenski promite repararea conductei Drujba
Un pachet de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, blocat de Ungaria ca represalii faţă de oprirea importului său de petrol rusesc prin conducta Drujba, pune Kievul într-o situaţie „foarte dificilă”, a afirmat preşedintele Volodimir Zelenski într-o intervenţie video la summitul de joi al liderilor europeni, cărora le-a cerut să găsească o soluţie înaintea reparării conductei, pe care a promis că o va face, scrie Reuters.
Pentru premierul ungar Viktor Orban, care nu s-a lăsat înduplecat joi să ridice veto-ul la ajutorul pentru Ucraina, ar putea fi ultimul summit european. El se va confrunta, la alegerile din 12 aprilie, cu Peter Magyar. (C.Z.)