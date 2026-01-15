Cauze ale refluxului gastroesofagian la bebeluși

Data: 22 Ianuarie 2026

În primele luni de viață, se întâmplă frecvent ca bebelușii să regurgiteze, atât cei alăptați, cât și cei hrăniți cu lapte praf. Este un proces fiziologic normal și inofensiv în această etapă a vieții, care apare atunci când laptele refulează din stomacul sugarului, urcând în esofag, cu sau fără vărsături. Există însă și cazuri în care poate fi semnul unor probleme de sănătate.

Este esențial să facem distincția între refluxul fiziologic și cel patologic și să nu ignorăm anumite manifestări cum ar fi vărsături, plâns prelungit, lipsa poftei de mâncare sau întârzieri în creșterea bebelușului, spune într-un interviu pentru cotidianul Corriere dela Sera medicul Fiammetta Bracci, de la o cunoscută clinică pediatrică de boli digestive și nutriționale din Italia.

Refluxul gastroesofagian fiziologic este un mecanism la care organismul recurge pentru a elimina surplusul, atunci când bebelușul este hrănit mai mult decât este necesar și care i-ar produce disconfort. Acest lucru se întâmplă în special la copiii alăptați, pe care mamele tind să îi hrănească ori de câte ori plâng, caz în care apariția refluxului este mai degrabă un sprijin pentru organism, fără a fi semnalul unei afecțiuni.

Din punct de vedere clinic, refluxul fiziologic poate fi recunoscut prin faptul că bebelușul regurgitează cantități mici de lapte. Dacă însă micuțul se arcuiește în timpul alăptării, ducându-și capul spre spate în loc să se apropie de sânul mamei, refluxul gastroesofagian ar trebui să îngrijoreze, chiar dacă laptele este regurgitat în cantități mici.

Dar chiar și atunci când copilul regurgitează o cantitate mare de lapte, nu este neapărat cazul bolii de reflux și de multe ori nu este necesară nicio inter­venție, în afară de respectarea unor reguli legate de poziția sugarului în timpul alăptării. După hrănire, el trebuie ținut pentru un timp într-o poziție verticală, iar în timp ce doarme trebuie pus într-o poziție în care nu este complet culcat, cu o ușoară înclinare de aproximativ 20-30 de grade. În unele cazuri, dacă micuțul este hrănit cu lapte praf, poate fi de ajutor să preparați laptele ceva mai gros. De menționat că există și în farmaciile din România lapte anti-reflux, cu care pot fi completate mesele bebelușului, fără a întrerupe însă alăptarea la sân.

În cazuri foarte rare, refluxul poate avea și cauze patologice, atunci când este asociat unor probleme congenitale și se manifestă în forme foarte severe care nu răspund la terapii, cum sunt malformațiile tractului gastrointestinal sau anumite sindroame genetice. În cazul sugarilor, se recurge doar în cazuri excepționale la intervenție chirurgicală, având în vedere modificările determinate la această vârstă de ritmul de creștere.

Există și cauze de natură alergică ale refluxului gastroesofagian la bebeluși, legate în special de alergia la o anumită proteină prezentă în lapte (APLV, sau alergia la proteina laptelui de vacă, care nu este același lucru cu intoleranța la lactoză). În cazul acesta, se recomandă în general o perioadă de două săptămâni în care bebelușul să fie hrănit cu formule de lapte fără această proteină - schimbare de alimentație care are deopotrivă un rol diagnostic și terapeutic. Dacă însă bebelușul este hrănit exclusiv la sân, mama trebuie să renunțe pentru o perioadă la consumul de lapte și produse lactate, dar și la carnea de vită sau vițel și la toate alimentele care le conțin. (I.N.)