Întârzierea vorbirii  la copii

Data: 22 Ianuarie 2026

Timpul petrecut în exces în fața televizorului sau pe dispozitivele digitale întârzie dezvoltarea vorbirii la copiii de vârstă mică, este concluzia unui studiu realizat în Marea Britanie, citat de cotidianul The Telegraph. Potrivit cercetării, care a urmărit evoluția unui număr de 8.500 de copii născuți în ultimii șase ani, copiii în vârstă de 2 ani care obiș­nuiesc să petreacă mai mult de cinci ore pe zi în fața ecranelor cunosc mult mai puține cuvinte decât cei de aceeași vârstă care se uită la televizor sau pe telefonul mobil mai puțin de o oră pe zi, cât recomandă experții OMS. (I.N.)