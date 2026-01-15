Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Întârzierea vorbirii  la copii

Data: 22 Ianuarie 2026

Timpul petrecut în exces în fața televizorului sau pe dispozitivele digitale întârzie dezvoltarea vorbirii la copiii de vârstă mică, este concluzia unui studiu realizat în Marea Britanie, citat de cotidianul The Telegraph. Potrivit cercetării, care a urmărit evoluția unui număr de 8.500 de copii născuți în ultimii șase ani, copiii în vârstă de 2 ani care obiș­nuiesc să petreacă mai mult de cinci ore pe zi în fața ecranelor cunosc mult mai puține cuvinte decât cei de aceeași vârstă care se uită la televizor sau pe telefonul mobil mai puțin de o oră pe zi, cât recomandă experții OMS. (I.N.)

