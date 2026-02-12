Tranzitul intestinal este influențat în mare măsură de ceea ce mâncăm. Totuși, dacă vă simțiți balonat și sunteți constipat, deși sunt multe alimente despre care se știe că pot cauza constipație, de vi
Copii la urgențe, după antibiotice
Medicii pediatri semnalează că, în plin sezon al virozelor, la unitățile de primiri urgențe au ajuns în ultima vreme tot mai mulți copii cărora părinții le-au dat preventiv antibiotice. În cazul virozelor respiratorii, antibioticul nu este eficient, ci doar dacă apar complicații, a explicat doctorul Aurel Crișan, medic șef UPU SMURD Alba Iulia la o televiziune naţională. Administrarea antibioticelor fără recomandare poate duce la rezistență bacteriană, făcând astfel ineficiente eventualele tratamente viitoare, avertizează specialiștii, care recomandă părinţilor să se prezinte la medic cu copilul şi să nu îi dea din proprie inițiativă antibiotic. (I.N.)