Copii la urgențe, după antibiotice 

Data: 12 Feb 2026

Medicii pediatri semnalează că, în plin sezon al virozelor, la uni­tățile de primiri urgențe au ajuns în ultima vreme tot mai mulți copii cărora părinții le-au dat preventiv antibiotice. În cazul virozelor respiratorii, antibioticul nu este eficient, ci doar dacă apar com­plicații, a explicat doctorul Aurel Crișan, medic șef UPU SMURD Alba Iulia la o televiziune naţională. Administrarea antibioticelor fără recomandare poate duce la re­zistență bacteriană, făcând astfel ineficiente eventualele tratamente viitoare, avertizează specialiștii, care recomandă părinţilor să se prezinte la medic cu copilul şi să nu îi dea din proprie inițiativă antibiotic.  (I.N.)

