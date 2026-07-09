545 de ani de istorie și credință sărbătoriți la Milișăuți

Data: 09 Iulie 2026

Orașul Milișăuți a trăit zile de aleasă sărbătoare cu prilejul hramului istoric dedicat Sfântului Mare Mucenic Procopie, ocrotitor rânduit acestor meleaguri de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare în urmă cu 545 de ani. Manifestările religioase au început în seara zilei de 7 iulie, la Mănăstirea Domnească Milișăuți, unde slujba de priveghere a fost oficiată de părintele arhimandrit Justinian Săvescu, secretar eparhial. La final, starețul mănăstirii, protosinghelul Ioan Tofan, a evidențiat transformarea Sfântului Procopie din prigonitor al creștinilor în mărturisitor al lui Hristos, îndemnând credincioșii să urmeze pilda sa.

În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită la biserica parohială de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat că omul nu poate împlini lucruri durabile bazându‑se doar pe propriile puteri, ci are nevoie de Dumnezeu și de sprijinul semenilor. Totodată, a arătat că răbdarea și credința sunt temeliile prin care încercările pot fi depășite, amintind că Dumnezeu poate schimba orice situație atunci când omul nu își pierde nădejdea.

La finalul slujbei, părintele paroh Bogdan Lupăștean‑Barfă a mulțumit ierarhilor, clericilor, autorităților locale și tuturor celor care au contribuit la organizarea sărbătorii. Preasfințitul Părinte Damaschin a îndemnat la o colaborare tot mai strânsă între parohie și mănăstire, pentru întărirea comuniunii în întreaga comunitate.

După Sfânta Liturghie, ierarhul și soborul au săvârșit o slujbă de pomenire la mormântul părintelui protoiereu Petru Lupăștean‑Barfă, aducând un omagiu celor care au slujit cu jertfelnicie Biserica și comunitatea. Sărbătoarea s‑a încheiat într‑o atmosferă de rugăciune, recunoștință și unitate, reafirmând legătura dintre credință, istorie și identitatea locală.