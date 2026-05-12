A 18‑a ediție a Simpozionului „Studia Theologica Doctoralia” la Iași

Simpozionul Internațional „Studia Theologica Doctoralia”, cel mai mare eveniment academic adresat doctoranzilor și cercetătorilor din Iași, a debutat luni dimineață, 11 mai, la Muzeul Mitropolitan. Ajunsă la cea de‑a 18‑a ediție, întâlnirea din acest an are ca temă „Slujire, mărturie, sfințenie: familia creștină, femeile binecredincioase și sfintele femei în viața Bisericii. Reflecții doctorale și abordări teologice actuale”.

La începutul lucrărilor au luat parte numeroși profesori de teologie, invitați, doctori și studenți, precum și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Evenimentul academic se înscrie în cadrul manifestărilor dedicate Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) în Patriarhia Română și îşi propune să evidenţieze cercetările actuale și constante ale profesorilor, cercetătorilor și doctoranzilor din ţară şi din străinătate în domeniul studiilor teologice.

Momentul a început cu un mesaj de bun‑venit, rostit de directorul Școlii Doctorale de Teologie din Iași, prof. univ. dr. pr. Viorel Sava: „Celor 16 Sfinte Femei canonizate de Biserica noastră le aducem și noi cinstire în acest cadru academic și științific, chemându‑le în rugăciune pentru a ne lumina, povățui și inspira în această lucrare”.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a dat citire cuvântului transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan: „Este o temă de actualitate, întrucât familia este supusă astăzi unor mari presiuni. Pe de o parte, grija excesivă pentru carieră şi bunăstare materială creează mari probleme familiei, cu consecinţe grele asupra relaţiei dintre bărbat şi femeie şi, în mod special, asupra copiilor lor. Pe de altă parte, asistăm la tendinţe tot mai agresive de a impune alte forme de convieţuire, străine familiei tradiţionale, adâncind şi mai mult confuzia şi dezbinarea între oameni. Cu toată suferinţa care însoţeşte naşterea, creşterea şi educaţia unui prunc, nu se găseşte pe lumea aceasta o bucurie umană mai mare ca aceea pe care o oferă familia”.

În continuare a avut loc lansarea celui de‑al XVII‑lea volum al simpozionului, „ Suferință și biruință: trăitori și mărturisitori ai credinței în spațiul românesc în secolul al XX‑lea. Cercetări doctorale contextualizate”, coordonat de pr. prof. Viorel Sava și publicat la Editura Doxologia, precum și la publicația Institutului de Teologie Ecumenică, Ortodoxie Răsăriteană și Patrologie a Universității din Graz, Austria.

Ca în fiecare an, cei prezenți s‑au bucurat de cântările pascale interpretate de Corul „Doctoralia”, coordonat de arhid. dr. Ciprian Rusu.

„Mă bucur, în calitate de decan al facultății, că un eveniment organizat de Școala Doctorală a Facultății de Teologie din Iași are o astfel de continuitate, o astfel de creștere atât de frumoasă. În al doilea rând, mă bucur și în calitate de fost doctorand al facultății și, în același timp, de „produs al Simpozionului Studia Theologica Doctoralia”, pentru că îmi amintesc că în anii de odinioară am fost și eu parte a acestui mare proiect, în calitate de doctorand”, a mărturisit conf. univ. dr. Cezar‑Paul Hârlăoanu, decanul facultății de teologie ieșene.