A început cea de‑a XIX‑a ediție a Masterclassului Internațional de Cânt Bizantin de la Iași

Iașiul este, începând de luni, gazda celei de‑a XIX‑a ediție a celui mai mare eveniment din România dedicat exclusiv predării și interpretării artei psaltice: Masterclassul Internațional de Cânt Bizantin.

Desfășurată în perioada 13‑17 iulie 2026, ediția de anul acesta este una cu totul specială, propunându‑și să abordeze teme dedicate sfintelor recent canonizate, întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat 2026 ca Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). În acest sens, au fost invitați unii dintre cei mai importanți interpreți și cercetători ai artei psaltice, continuând astfel tradiția unei manifestări devenite, de‑a lungul celor nouăsprezece ediții, loc de formare, dialog și întâlnire între experiențe muzicale și academice diferite.

Deschiderea oficială a evenimentului a avut loc luni în Sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași, în prezența invitaților, a organizatorilor, precum și a participanților aflați atât în sală, cât și online.

Masterclassul Internațional de Cânt Bizantin este organizat de Asociația Culturală Byzantion, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Primăria Municipiului Iași, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Mesajul de bun‑venit a fost rostit de lect. univ. dr. Adrian Sîrbu, director artistic al Masterclassului Internațional de Cânt Bizantin. Acesta a punctat că manifestarea este o comunitate vie dedicată explorării legăturii profunde dintre arta psaltică și viața liturgică, prezentând o parte din programul ediției de anul acesta, care se bucură de invitați de renume din România și Grecia.

Prezent la eveniment, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a transmis gândul de prețuire și de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a subliniat importanța rugăciunii și a artei ca instrumente esențiale pentru a depăși obstacolelor în societatea contemporană și pentru a redescoperi frumusețea creației lui Dumnezeu. Ierarhul a amintit că acest eveniment reunește oameni din diverse zone geografice, uniți de dorința de a se îmbogăți duhovnicește și de a duce mai departe tradiția muzicii psaltice.

Delegat al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași a fost prof. univ. dr. habil Aurelian Bălăiță, rectorul Universității Naționale de Artă „George Enescu” din Iași.

Magdalena Roxana Necula, viceprimar al Municipiului Iaşi, și‑a exprimat bucuria de a fi prezentă la acest eveniment, punctând sprijinul constant oferit de autoritățile locale pentru inițiativele sociale și spirituale.

Au mai luat cuvântul conf. univ. dr. Irina Zamfira Bucescu‑Dănilă și tenorul Călin Brătescu, invitat în cadrul masterclassului.

Dimos Papatzalakis, paradomestic al Catedralei Patriarhale „Sfântul Gheorghe” din Constantinopol, invitatul special al acestei ediții, a vorbit despre programul celor cinci zile ale evenimentului, care va include cursuri de interpretare vocală, conferințe despre imnografie și ateliere practice, subliniind legătura istorică dintre tradiția de la Constantinopol și spațiul românesc.

A avut loc apoi o slujbă de pomenire a tuturor imnografilor, precum și a maestrului Lykourgos Angelopoulos, unul dintre ctitorii acestui masterclass, și a părintelui arhimandrit Iustin Pârvu de la Mănăstirea „Petru Vodă”, cel care a susținut în nenumărate rânduri acest eveniment.

După festivitatea de deschidere a fost lansat Axionarul de la Chilia „Sfântul Gheorghe”‑Livadogheni din Sfântul Munte Athos, o amplă colecție de axioane vechi și noi, între care numeroase creații inedite. La acest moment special au participat și membrii Corului de copii „Mini‑Byzantion”.

Urmând tradiția edițiilor anterioare, evenimentul îmbină cursuri practice cu prezentări teoretice, astfel încât cursanții vor beneficia de conferințe, dezbateri și discuții cu caracter interdisciplinar, în limbile greacă și română, asigurându‑se traducerea scrisă sau orală consecutivă.