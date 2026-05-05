Aniversarea Brigăzii Multinaționale Sud‑Est

Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 05 Mai 2026

La ceremonia dedicată sărbătoririi a 9 ani de la înființarea Brigăzii Multinaționale Sud‑Est, desfășurată în ziua de 30 aprilie la Craiova, a participat și Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, care a binecuvântat noua clădire a instituţiei.

Evenimentul a reunit numeroase oficialități militare de rang înalt, între care comandantul Brigăzii Multinaționale Sud‑Est, general de brigadă Irinel Apostolescu; comandantul Comandamentului Corpului Multinațional de Sud‑Est, general‑locotenent Cristian Dan; șeful de Stat Major al Comandamentului Corpului Multinațional de Sud‑Est, general‑maior Constantin Nicolaescu; comandantul Comandamentului Diviziei Multinaționale de Sud‑Est, general‑maior Cornel Tonea‑Bălan; locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Terestre, general‑maior Daniel Pop, precum și comandantul Brigăzii 9 Mecanizate „Mărășești”, colonel Constantin Ileana‑Niță. Au fost prezenți, de asemenea, generalii în rezervă Daniel Petrescu, Ion Pâlșoiu, Dorin Duican și Dan Ionescu.

Ceremonia a marcat împlinirea a 9 ani de la înființarea Brigăzii Multinaționale Sud‑Est, structură constituită oficial la data de 30 aprilie 2017. Tot în același an, la 15 iulie, a avut loc activarea comandamentului.

În cadrul evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a rostit un cuvânt de binecuvântare şi de învăţătură, subliniind importanța credinței, a responsabilității și a slujirii aproapelui: „Armata se pregăteşte pe timp de pace pentru război, şi pe timp de război pentru pace. Noi trebuie să ne îngrijim de pace, totul trebuie să fie dirijat de pace şi de unitate. Ar trebui ca cei care conduc destinele cetăţenilor să ştie că omul are o viaţă care trebuie trăită în pace. Acesta este dezideratul tuturor oamenilor. În slujba de binecuvântarea a unei clădiri noi rugăm pe Dumnezeu să sfinţească locul şi să curăţească zidirea aceasta şi apoi să o înnobileze cu o energie pozitivă deosebită. Sfinţenia aceasta este o chemare a noastră la înduhovnicire, la rugăciune şi la frica de Dumnezeu”.

La slujba religioasă oficiată cu acest prilej au participat și preoții Petre Boroată, Mihail Florin, Ionuț Cercel și Bogdan Trifu.

 

