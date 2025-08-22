Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
ATORG organizează conferința anuală 2025 la Aschaffenburg

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 22 August 2025

Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania, Austria și Luxemburg (ATORG) anunță organizarea conferinței anuale, care va avea loc în perioada 10-12 octombrie 2025, la Aschaffenburg/Burg am Main Rothenfels, Germania. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Evenimentul va fi găzduit de Parohia Ortodoxă Română „Întâmpinarea Domnului” și „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Aschaffenburg, avându-i ca invitați de onoare pe Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va aborda tema „Cum tâlcuim Noul Testament?”, și pe părintele ieromonah Pantelimon Șușnea, de la Mănăstirea Oașa, care va susține tema „Unicitatea persoanei - obstacol sau binecuvântare?”

Detaliile cu privire la tema întâlnirii de anul acesta și cele privitoare la programul întâlnirii ATORG Aschaffenburg/Burg am Main Rothenfels 2025 și posibilitățile de participare le puteți afla accesând atorg.de.

 

