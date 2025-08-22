ATORG organizează conferința anuală 2025 la Aschaffenburg

Asociația Tinerilor Ortodocși Români din Germania, Austria și Luxemburg (ATORG) anunță organizarea conferinței anuale, care va avea loc în perioada 10-12 octombrie 2025, la Aschaffenburg/Burg am Main Rothenfels, Germania. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Evenimentul va fi găzduit de Parohia Ortodoxă Română „Întâmpinarea Domnului” și „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” din Aschaffenburg, avându-i ca invitați de onoare pe Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va aborda tema „Cum tâlcuim Noul Testament?”, și pe părintele ieromonah Pantelimon Șușnea, de la Mănăstirea Oașa, care va susține tema „Unicitatea persoanei - obstacol sau binecuvântare?”

Detaliile cu privire la tema întâlnirii de anul acesta și cele privitoare la programul întâlnirii ATORG Aschaffenburg/Burg am Main Rothenfels 2025 și posibilitățile de participare le puteți afla accesând atorg.de.