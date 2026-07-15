Au debutat taberele de vară în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

În perioada 30 iunie - 8 iulie 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, a debutat seria taberelor de vară din Eparhia Buzăului şi Vrancei. Acestea sunt organizate de Sectorul învățământ și activități cu tineretul al eparhiei, în parteneriat cu Asociația „Prietenii Sfinților Trei Ierarhi” - Iași.

Taberele de vară ale Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei sunt coordonate de părintele consilier eparhial Dan Necula, împreună cu ierodiaconul Anastasie Iancu, inspector eparhial.

Prima tabără s-a desfășurat în perioada 30 iunie - 2 iulie, în Parohia Puieștii de Jos din Protoieria Râmnicu Sărat, județul Buzău, avându-l drept gazdă pe pr. paroh Mirel Septimiu Rusu. Cea de-a doua întâlnire s-a derulat între 3 și 5 iulie, în Parohia Vintilă Vodă din Protoieria Buzău I, prin strădania pr. paroh Liviu Pîrlog, iar cea de-a treia tabără a avut loc în intervalul 6-8 iulie, în Parohia Vidra din Protoieria Focșani I, județul Vrancea, prin purtarea de grijă a pr. paroh Ștefan Aga.

Taberele de vară și-au propus să ofere trei zile de neuitat copiilor care nu au posibilitatea de a pleca în călătorii, aducând atmosfera de vacanță chiar în localitățile în care ei trăiesc. Pe parcursul acestor zile au fost organizate momente de rugăciune, activități educative și sportive, după un program comun în fiecare parohie.

În deschiderea taberelor a fost oficiată o slujbă de Te Deum, în cadrul căreia participanții s-au rugat lui Dumnezeu să binecuvânteze acest proiect de suflet. Ulterior, copiii au fost împărțiți pe grupe, luând parte la activitatea „Ora cu animatorul”. Fiecare grupă a purtat numele uneia dintre sfintele românce a căror canonizare a fost proclamată în acest an: Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, Sfânta Cuvioasă Mavra de pe Ceahlău și Sfânta Mărturisitoare Blandina de la Iași. Participanții la activitate s-au cunoscut între ei, au aflat detalii despre sfânta ocrotitoare a grupei lor, au realizat un contract de valori și s-au implicat în jocuri de energizare pentru destinderea atmosferei.

Programul a fost structurat în jurul mai multor activități educaționale, duhovnicești și recreative, menite să contribuie la dezvoltarea personală a copiilor și la consolidarea relațiilor de prietenie dintre participanți. Astfel, aceștia au luat parte la ateliere de educație religioasă, creație, folk, comunicare, teatru și emoții.

În cadrul atelierului de educație religioasă, copiii au descoperit importanța închinării la icoane și a cinstirii Sfintei Cruci, dar și valoarea participării la Sfânta Liturghie și a unirii cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Atelierul de creație le-a oferit posibilitatea de a-și pune în valoare imaginația și îndemânarea, realizând păpuși din ață, iar atelierul de folk a evidențiat talentele lor muzicale, aceștia învățând cântece precum „Andrii Popa” și „Amintiri cu haiduci”.

Prin atelierul de comunicare, participanții au fost îndrumați să înțeleagă necesitatea transmiterii unui mesaj clar și eficient, prin diverse metode, astfel încât acesta să fie receptat corect. Totodată, atelierul de teatru și emoții le-a oferit copiilor prilejul de a descoperi modalități de exprimare și gestionare a stărilor emoționale în diferite situații.

Activitățile au continuat prin întâlnirile copiilor cu animatorii lor, în cadrul cărora aceștia și-au dovedit talentele artistice, pregătind un moment special ce avea să fie prezentat părinților la focul de tabără. Tot în prima zi au avut loc „Jocurile Olimpice”, un traseu aplicativ care a evidențiat abilitățile motrice, de coordonare și de cooperare ale participanților. Ziua a culminat cu atelierul „Întreabă preotul”, în cadrul căruia copiii au adresat întrebări preoților prezenți, iar rugăciunile de seară au adus un moment de liniște și de mulțumire pentru toate cele împlinite.

Cea de-a doua zi a început cu rugăciunea de dimineață și cu o înviorare interactivă, realizată prin pași de dans și exerciții fizice. Programul a continuat cu rotația grupelor prin atelierele pregătite, astfel încât fiecare copil să poată participa la toate activitățile. În partea a doua a zilei, copiii s-au reîntâlnit cu animatorii pentru a definitiva ultimele detalii ale scenetelor artistice.

Un moment aparte a fost reprezentat de activitatea „Vânătoarea de comori”, care i-a purtat pe participanți într-o adevărată aventură, prin parcurgerea unor probe menite să le testeze atât capacitățile cognitive, cât și abilitățile motrice și de dexteritate. De asemenea, „Marșul micilor mărturisitori” i-a reunit pe copii într-o procesiune cu icoanele celor 16 Sfinte de neam român canonizate anul trecut. Seara s-a încheiat în jurul focului de tabără, unde au fost prezentate momentele artistice pregătite de copii și s-a cântat la chitară, într-o atmosferă de bucurie și comuniune.

În cadrul taberei organizate la Parohia Puieștii de Jos, participanții au mers în pelerinaj la Mănăstirea Poiana Mărului, unde a fost rânduit un program de spovedanie. La Parohia Vidra, copiii au înălțat o cruce pe un deal, ca amintire a acestei experiențe, iar în ultima noapte au dormit în corturi.

Cea de-a treia zi s-a deschis prin participarea copiilor la Sfânta Liturghie, mulți dintre aceștia împărtășindu-se la final. Șirul activităților a fost completat de atelierul de scrisori, prin care participanții au fost îndemnați la un exercițiu de reflecție și recunoștință, redactând un mesaj către o persoană apropiată, căreia doreau să îi mulțumească.

În încheierea fiecărei tabere, copiii au fost premiați, primind câte o diplomă și un dar simbolic, drept mărturie a clipelor minunate petrecute împreună.

Taberele de vară vor continua și în perioada următoare în celelalte protoierii ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, oferind cât mai multor copii șansa de a petrece zile de vacanță în rugăciune, joc și activități educative.