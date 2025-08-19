În Aula Academiei din cadrul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, a avut loc duminică, 17 august, avanpremiera documentarului „Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”, produs de Televiziunea TRINITAS a Patriarhiei Române.

Manifestările duhovniceşti, culturale şi liturgice dedicate proclamării locale a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus s‑au încheiat cu avanpremiera documentarului realizat de TRINITAS TV despre viaţa sfântă şi pilduitoare a celui care a fost stareţ al mănăstirii făgărăşene. La evenimentul de lansare a filmului au participat arhid. Gheorghe Cristian Popa, directorul general al TRINITAS TV și consilier patriarhal, moderator al întâlnirii cu publicul alături de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul cultură, pictură și restaurare al Administrației Patriarhale. Au mai fost prezenţi Sorin‑Gabriel Pomană, secretar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, Simona Ştefania Iordache, regizoarea filmului documentar, și pr. George Aniculoaie, redactor‑şef la Sectorul film documentar din cadrul TRINITAS TV, iar în public s‑au aflat ieromonahi, clerici, monahii şi credincioşi, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul său, arhid. Gheorghe Cristian Popa a subliniat importanţa cunoaşterii biografiei sfinţilor pe care îi cinstim pentru ca relaţia duhovnicească pe care o avem cu ei să fie una autentică.

„Adevărul vieţii unui om este important în relaţia cu el, mai ales în relaţia cu un sfânt, pentru că, în general, în poporul nostru sfinţii sunt cinstiţi pentru renumele lor, pentru faptele lor minunate în special, dar deseori este ignorată chiar biografia sfântului, şi acest aspect este pe atât de important, pe cât este adevărul în viaţa unui om. Adevărul este legat foarte intim de persoană. Pentru a intra într‑o legătură autentică cu persoana, trebuie să cunoaştem adevărul vieţii acesteia. Atunci când relaţia noastră cu un sfânt se fundamentează pe minunile despre care am aflat, pe relatările şi mărturiile celor care l‑au cunoscut, există un risc să mistificăm ceea ce ştim despre sfânt, or, aceasta ne trimite într‑o zonă de risc duhovnicesc, pentru că suntem datori să aflăm tot ce putem despre viaţa lui şi aşa să ne construim relaţia cu sfântul respectiv”, a spus arhid. Gheorghe Cristian Popa.

Consilierul patriarhal Răzvan Mihai Clipici a evidenţiat în cuvântul său meritul acestui film documentar de a aduna foarte multe mărturii despre viaţa duhovnicească a Sfântului Serafim cel Răbdător.

„Este foarte important ca, atunci când cunoaştem despre o persoană că a avut o viaţă sfântă, să adunăm şi mărturiile. Aceste mărturii merită să fie tezaurizate astfel încât şi cei care vor veni după generaţia noastră să se poată bucura de ele. Cred că este foarte important ca, atunci când vorbim despre Sfântul Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, să mergem şi pe zona aceasta a filiaţiei duhovniceşti. Este foarte important ca, în viaţa duhovnicească, cineva să ucenicească lângă altcineva. Ucenicia aceasta aduce foarte mult rod. Nu poţi, atât timp cât stai lângă un om care arde după Dumnezeu, care vibrează în ritmul rugăciunii, să nu arzi şi tu la rândul tău. Şi cred că acest lucru s‑a întâmplat cu foarte mulţi dintre sfinţii care au fost canonizaţi recent şi, în general, cu sfinţii din istoria Bisericii. Dacă ne referim la perioada de ucenicie a Sfântului Serafim, cred că cea mai importantă este perioada petrecută în Sfântul Munte Athos”, a spus consilierul patriarhal Răzvan Mihai Clipici.

„Am simțit cum Sfântul lucrează”

Regizorul filmului, Simona Ştefania Iordache, a vorbit despre ajutorul pe care l‑a primit de la Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător pentru a realiza acest documentar.

„Ca jurnalist creștin sau ca realizator de film documentar, ca regizor, întotdeauna am considerat și consider că și noi putem fi numiți iconari, deoarece zugrăvim în imagine și sunet portretul unui sfânt. Rezultatul icoanei noastre este acea conlucrare dintre comanditar și pictor, în cazul nostru pictorul fiind realizatorul. De data aceasta, realizatorul de televiziune coordonează o echipă, colaborând cu operatori, editori, compozitori de muzică. Vorbim de un puzzle, o conlucrare, fără de care realizarea unui film documentar nu ar fi posibilă. Ceea ce vă pot mărturisi este că nu de puține ori când lucrăm la aceste filme despre sfinți, hagiografii audiovizuale cum îmi place adeseori să le numesc, încercările se întețesc. Provocările sunt mari, dar cu toate acestea simțim la filmări, dar și la montaj, cum o mâna nevăzută duce filmul, îl conduce, uneori fără ca noi să premedităm anumite lucruri. La sfârșit constatăm că opera noastră este mult mai mult decât un rezultat personal, este un rezultat al unei conlucrări tainice de care adeseori și noi ne minunăm. Citind Acatistul Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător în timpul montajului, vă mărturisesc că am simțit cum Sfântul lucrează și libertatea creatoare se manifesta și la noi. Când am început să lucrez la acest film, am vrut să subliniez și încercările, suferințele prin care a trecut Sfântul, dar viața sa cuminte asemenea unei ape line care curge neabătut a condus la un fir narativ cu o așezare firească, blândă, asemenea personalității Sfântului. Consider că întotdeauna un film trebuie să transmită o stare, să poarte cu sine din duhul părintelui sau al sfântului portretizat. Muzica creată de colegi a ajutat considerabil pentru a reda din duhul și personalitatea Sfântului. Am simțit că acest film trebuie sa fie o invitație pentru telespectatori, un imbold dat privitorilor pentru a cunoaște și mai mult personalitatea Sfântului, nefiind necesară prezentarea exhaustivă a istoriei vieții sale. Mulțumesc în mod deosebit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurențiu, Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, părintelui diacon Nicolae‑Toma Posa care a realizat o amplă cercetare despre Sfânt, o teză de doctorat, domnului Sorin‑Gabriel Pomană, secretar eparhial, care ne‑a ajutat să înțelegem și mai mult ce a însemnat experiența Cuviosului Serafim la Muntele Athos, părintelui protopop de Alba Iulia, Teofil Slevaș, care ne‑a intermediat legătura cu nepoata Sfântului, doamna Eugenia Cernău, părintelui Sabin Vodă, care ne‑a pus la dispoziție surse audio cu arhim. Teofil Părăian despre Sfântul Serafim. Și, nu în ultimul rând, ci în primul rând aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu și Maicii Domnului, dar și Sfântului Serafim pentru ajutorul dat. Sfinte Cuvioase Serafim cel Răbdător, roagă‑te și pentru noi!”, a spus Simona Ştefania Iordache, regizorul documentarului.

Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de Sorin‑Gabriel Pomană, secretar eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului.

„În spatele acestui film este o echipă întreagă şi o muncă îndelungată de documentare, cercetare arhivistică, cercetare pe teren, întâlniri cu foarte multe persoane care l‑au întâlnit pe Sfântul Serafim şi toate aceste mărturii reunite în cadrul filmului dau viaţă filmului şi ne ajută şi pe noi, prin intermediul acestor mărturii, să‑l întâlnim şi noi cumva pe Sfântul Serafim, noi cei care nu am avut ocazia să‑l întâlnim. Mulţumim echipei TRINITAS TV şi tuturor celor prezenţi aici şi nădădjduim că acest ultim eveniment dedicat Sfântului Serafim să fi fost încă un punct, un reper important pentru a‑l cunoaşte şi a ne apropia mai mult de viaţa Sfântului Serafim”, a spus Sorin‑Gabriel Pomană, secretar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului.