Binecuvântare arhierască pentru credincioşii din Bistrița Bârgăului

În Duminica a 4-a din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul), 22 martie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a binecuvântat pe credincioșii din Parohia ortodoxă Bistrița Bârgăului III, Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

În Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură despre importanța pocăinței, a iertării și a spovedaniei în perioada Postului Mare, pornind de la versetele scripturistice: „Acum, zice Domnul, întoarceţi-vă la Mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns şi cu tânguire. Sfâşiaţi inimile şi nu hainele voastre şi întoarceţi-vă către Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv şi îndurat, încet la mânie şi mult milostiv şi-I pare rău de răul pe care l-a trimis asupra voastră” (Ioil 2, 12-13).

Ierarhul a subliniat că perioada Postului Mare este un timp al înnoirii duhovnicești, în care credincioșii sunt chemați nu doar la postirea de bucate, ci și la curățirea inimii de răutate și la apropierea mai profundă de Dumnezeu: „Ne găsim în Postul Mare și, pe lângă alte virtuți pe care ar trebui să le punem în practică, postim de bucate, dar ar trebui să postim și de răutate, să citim Sfânta Scriptură, să ne iertăm unii pe alții și să punem în practică această lucrare minunată - pocăința”.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oferit și exemple de pocăință sinceră din Sfânta Scriptură și din literatura duhovnicească. Astfel, a amintit pilda fiului risipitor, viața Sfintei Maria Egipteanca, dar și scrierile filocalice, în special lucrarea „Scara Raiului” a Sfântului Ioan Scărarul, inclusă în volumul al IX-lea al Filocaliei.

În încheiere, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să trăiască această perioadă cu mai multă responsabilitate duhovnicească, pentru a întâmpina sărbătoarea Învierii Domnului cu inimă curată și cu bucurie: „M-am îndemnat pe mine și pe dumneavoastră să ne pocăim așa cum se cuvine și să ne spovedim bine, pentru a întâmpina Sfintele Paști cu multă bucurie și ușurință sufletească”.

La finalul slujbei, preotul paroh Teodor Marius Cornea i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare şi i-a oferit, din partea comunității parohiale, un tablou pictat pe lemn de nuc, reprezentând o compoziție inspirată din viața satului de pe Valea Bârgăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit sachelar pe parohul Teodor Marius Cornea, iar primarul comunei Bistrița Bârgăului, Vasile Laba, şi George Rânziș, consilier parohial și donatorul terenului pentru construcția casei parohiale, au primit distincţii. Mai mulți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.