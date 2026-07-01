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Binecuvântare arhierească la Mănăstirea Valea Teilor

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Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 01 Iulie 2026

Credincioșii sosiți în număr mare din Dobrogea și din alte locuri la Mănăstirea Valea Teilor din Episcopia Tulcii au trăit duminică, 28 iunie, momente de binecuvântare și bucurie duhovnicească. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de vară al mănăstirii. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a tâlcuit Evanghelia duminicală, vorbind despre credința puternică și smerenia sutașului, care trebuie să ne însoțească și pe noi în urcușul vieții creștine. Totodată, au fost înălțate și rugăciuni de pomenire a ctitorilor și binefăcătorilor așezământului monahal. La finalul slujbei, credincioșii prezenți au luat parte și la agapa oferită de mănăstire.

Mănăstirea Valea Teilor este situată în pădure, pe drumul ce leagă Niculițel de localitatea Valea Teilor, la 4 km de aceasta. A fost înființată în urmă cu 19 ani în arealul vechilor vetre monahale nord‑dobrogene Taița și Cocoș, ne‑a transmis părintele Felix Neculai, consilier eparhial.

Preasfinţitul Părinte Episcop Visarion s‑a aflat luni, 29 iunie, în mijlocul credincioşilor din Parohia „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” din Măcin, judeţul Tulcea, cea mai veche din oraș, săvârşind Sfânta Liturghie cu prilejul hramului, ne‑a transmis pr. Lucian Neculai Felix, consilier eparhial.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a prezentat viața, misiunea și pătimirile Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel. La sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a primit din partea preotului paroh Lucian Ioniță, în dar, o icoana. Răspunsurile la stană au fost date de Corul „Te be Poem” al Episcopiei Tulcii. La finalul slujbei au fost oferite și pachete cu alimente credincioșilor participanți. O prezență distinctă în cadrul sărbătorii a fost și intrepreta de muzică religioasă din Liban, Ribale Wehbe.

Actuala Biserică „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” din Măcin (vechiul Arrubium) a fost construită între anii 1876 și 1878, în vremea Războiului de Independență, pe locul unei biserici mai vechi, care exista în anul 1834.

 

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