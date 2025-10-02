Binecuvântare arhierească pentru studenţii teologi de la Sibiu

La praznicul Acoperământului Maicii Domnului, studenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu au participat la ceremonia deschiderii noului an universitar. Ceremonia a fost precedată de Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Soborul slujitor a fost condus de decanul Facultăţii de Teologie din Sibiu, pr. conf. univ. dr Constantin Horia Oancea, alături de care s‑au aflat cadre didactice universitare şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane. La Sfânta Liturghie a fost prezent şi Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, care a binecuvântat cadrele didactice şi studenţii facultăţii sibiene. La final, ierarhul a subliniat locul aparte pe care îl ocupă învăţământul teologic în mediul universitar şi rolul deosebit al facultăţilor de teologie în formarea tinerilor teologi, informează Mitropolia Ardealului.

„Este ziua în care învăţământul universitar începe noul an. Am încheiat anul vechi universitar şi vom deschide acum noul an universitar 2025‑2026. Întâi de toate, înţelegem rolul important al acestor programe de studii pentru pregătirea noastră universitară. Toţi am dorit să atingem măcar o pregătire medie, apoi am râvnit şi mulţi dintre tinerii teologi râvnesc să ajungă şi pe treptele perfecţionării universitare, în aşa fel încât să se împlinească o dublă pregătire: una intelectuală, adică o pregătire metodică, după fiecare disciplină de învăţământ teologic, şi apoi o pregătire spirituală, pentru că instrucţia totdeauna trebuie să fie însoţită de educaţie şi lucrul acesta îl accentuăm mai ales în Facultatea noastră de Teologie. (...) Tinerilor studenţi înscrişi în anul I vreau să le ofer binecuvântare şi să le dau curaj. Nu întâmplător aţi ales această şcoală, care nu este una oarecare, ci între şcolile de teologie este una care are legătură strânsă cu istoria Bisericii noastre, dar şi cu tradiţia sacră a acestei instituţii dumnezeieşti şi omeneşti”, a spus ierarhul.

„Teologia nu este numai ştiinţă, ci este şi rugăciune”

Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, i‑a mulţumit Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru binecuvântarea acordată cadrelor didactice şi studenţilor teologi şi pentru cuvintele de încurajare de la început de an universitar. Părintele decan le‑a urat bun‑venit studenţilor teologi la Sibiu şi i‑a îndemnat să ceară în permanenţă ajutorul lui Dumnezeu, prin rugăciune, pe tot parcursul studiilor universitare.

„Ne rugăm Maicii Preacurate ca să ne ocrotească prin Sfântul său Acoperământ, pentru că aşa este teologia, nu este numai ştiinţă, ci este şi rugăciune, iar dacă noi nu suntem conştienţi de dimensiunea aceasta, a faptului că în permanenţă nu putem face nimic fără ajutorul lui Dumnezeu, atunci tot efortul nostru este zadarnic. Adresez cuvânt de bun‑venit studenţilor, mai ales celor de anul I, dar şi studenţilor din anii superiori”, a spus pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea.

După Sfânta Liturghie, studenţii teologi au continuat întâlnirea cu profesorii lor în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a prestigioasei Facultăți de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu, unde au aflat mai multe despre programul cursurilor, despre activităţile liturgice şi duhovniceşti, precum şi despre aspectele organizatorice.