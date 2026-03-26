Binecuvântare în zi de hram la Biserica „Buna Vestire” din Sibiu

Biserica „Buna Vestire” din Sibiu, numită şi „Biserica din Groapă”, şi‑a sărbătorit hramul din acest an prin Sfânta Liturghie săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi. Ierarhul a sfinţit icoanele de pe iconostasul lăcaşului de cult, curăţate recent în Centrul de restaurare al Arhiepiscopiei Sibiului.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit credincioşilor despre praznicul Bunei Vestiri şi despre cinstirea icoanelor.

„Maica Domnului este ocrotitoarea acestei biserici. Dumnezeu a rânduit‑o pe Fecioara Maria să fie pârga creaturilor, iar prin vestirea pe care îngerul o aduce Maicii Preacurate începe lucrarea de mântuire, se împlinește ceea ce spune în troparul praznicului de astăzi: «arătarea tainei celei din veac». Taina aceasta a răscumpărării a fost prevăzută în planul cel veșnic al lui Dumnezeu. Ceea ce a promis primilor oameni care au încălcat unica poruncă, că va trimite un Răscumpărător, s‑a împlinit acum”, a spus ierarhul.

Despre munca depusă la curăţarea icoanelor de pe iconostasul Bisericii „Buna Vestire” din Sibiu, lucrare realizată în Centrul de restaurare al Arhiepiscopiei Sibiului, a vorbit lect. univ. dr. Ioan Ovidiu Abrudan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu.

Pr. Petru Madina de la biserica sibiană i‑a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă în zi de mare sărbătoare, iar preotul pensionar Constantin Mitea a amintit în cuvântul său binecuvântarea pe care a adus‑o Sfântul Ierarh Andrei Şaguna în comunitatea sibiană în urmă cu 170 de ani.