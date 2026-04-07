Rememorând momentul Intrării Mântuitorului Hristos în cetatea Ierusalimului, Pelerinajul de Florii, organizat sâmbătă, 4 aprilie, în municipiul Râmnicu Vâlcea, a constituit un prilej de înălțare
Binecuvântare la Catedrala Episcopală din Deva
În ziua praznicului Intrării Domnului în Ierusalim, 5 aprilie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Deva împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al eparhiei, înconjurați de un sobor de slujitori. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfântul Ierarh Nicolae”, dirijată de pr. Nicolae‑Daniel Balea. Arhim. Andrei Coroian, vicar eparhial onorific, a rostit cuvântul de învățătură cu privire la evenimentele premergătoare intrării Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim: învierea lui Lazăr, vestea minunii și entuziasmul mulțimii, cina din Betania și adunarea mulțimilor pentru sărbătoarea Paștelui iudaic. Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a vorbit despre intrarea triumfală a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, pe care a împlinit‑o sub chipul smereniei, pe mânzul asinei, cu gândul că aclamațiile mulțimilor precedau, cu doar câteva zile, pătimirile și răstignirea Sa. Ierarhul i‑a îndemnat pe cei prezenți să călătorească împreună cu Domnul Hristos în Săptămâna Pătimirilor spre Jertfa de pe Cruce, pentru a se bucura apoi de biruința asupra morții prin Înviere.