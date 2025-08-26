Binecuvântare pentru comunitatea ortodoxă română din Viena, Austria

În Duminica a 11‑a după Rusalii (a Datornicului nemilostiv), 24 august, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit în Parohia Ortodoxă Română „La Sfânta Înviere” din Viena, Austria.

În Biserica „Învierea Domnului” și „Sfântul Apostol Andrei” din Viena, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, din care au făcut parte: consilierul eparhial arhid. Claudiu Grama, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca - arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia, parohul bisericii din Viena - pr. Nicolae Dura, preoții slujitori Mircea Morar și Viorel Barbu.

Pornind de la pasajul evanghelic al datornicului nemilostiv, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Datoria de a ierta”, pornind de la versetele: „Atunci Petru, apropiindu‑se de El, I‑a zis: Doamne, de câte ori va greşi faţă de mine fratele meu şi‑i voi ierta lui? Oare până de şapte ori? Zis‑a lui Iisus: Nu zic ţie până de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori câte şapte” (Matei 18, 21‑22). Ierarhul a vorbit despre virtutea iertării și datoria fundamentală a creștinului de a ierta greșelile semenilor.

„Evanghelia de astăzi ne învață să iertăm, să iertăm pentru că iertând ne iartă și nouă Dumnezeu; mai mult decât atât, iertându‑i pe cei din jurul nostru, îi putem aduce pe calea cea bună”, a spus Părintele Mitropolit Andrei.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohial, dirijat de prof. Georgel Popa.

La finalul slujbei, preotul paroh Nicolae Dura i‑a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, comunitatea românească ortodoxă din Viena primindu‑l cu multă bucurie.

În semn de prețuire și recunoștință, Părintele Mitropolit Andrei i‑a oferit părintelui Nicolae Dura Ordinul „Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin” pentru clerici. Ierarhul i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți și le‑a oferit iconițe cu Maica Domnului de la Nicula, iar copiilor și tinerilor le‑a dăruit cărți duhovnicești.

În după‑amiaza aceleiași zile, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei s‑a închinat în Catedrala ortodoxă rusă din Viena și în Domul „Sfântul Ștefan”, unde se păstrează capul Sfântului Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan.