Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Binecuvântarea capelei mortuare în Parohia Ortelec II, Episcopia Sălajului

Binecuvântarea capelei mortuare în Parohia Ortelec II, Episcopia Sălajului

Un articol de: Ionuţ Chifa - 05 Mai 2026

În Duminica a 4‑a după Paști (a Vindecării slăbănogului de la Vitezda), 3 mai, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a liturghisit în Parohia Ortelec II, Protopopiatul Zalău, în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

După citirea pericopei duminicale rânduite, în care este relatată vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură adresat celor prezenți, în care a arătat că minunea săvârșită de Mântuitorul aduce înaintea noastră trei atitudini posibile prin care fiecare om se raportează la lucrarea lui Dumnezeu - atitudinea celor din afară, care nu se pot bucura de minunea altuia; atitudinea Domnului Însuși, care se retrage pentru a lăsa fapta în prim‑plan; și atitudinea celui vindecat, care, după primirea darului, este chemat să‑și schimbe viața și să dea mărturie despre Hristos.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Ionuț‑Ovidiu Gordan.

În semn de prețuire pentru activitatea pastorală desfășurată, ierarhul l‑a hirotesit iconom pe pr. paroh Călin‑Ioan Blaga, cu dreptul de a purta brâu roșu. De asemenea, pr. Doru‑Vasile Gârboan, de la Parohia Ortelec I, a primit o diplomă de apreciere, iar primarul municipiului Zalău a fost distins cu Gramata episcopală pentru ctitori.

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Benedict a săvârșit slujba de binecuvântare a noului lumânărar din curtea bisericii și a noii capele mortuare, ridicată cu sprijinul Primăriei municipiului Zalău. Capela mortuară va deservi cele două parohii din cartierul zălăuan Ortelec. 

 

