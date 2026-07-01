Binecuvântarea Casei „Sărbătoarea” și a Biroului de prezentare a Centrului de tineret „Sfântul Ilie Tesviteanul”

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit în această seară, 1 iulie, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii noastre, slujba de binecuvântare a Casei „Sărbătoarea”, centru administrativ-bisericesc al Bisericii „Sfântul Spiridon Nou” - Paraclis Patriarhal, precum și a Biroului de prezentare a Proiectului Național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”, situat la parterul Casei „Spiridonia”.

Casa „Sărbătoarea” oferă posibilitatea de cazare și servire a mesei pentru pelerinii și clericii care vin să viziteze obiectivele spirituale și culturale din Capitală. De asemenea, în acest nou edificiu se pot organiza tabere educaționale și tematice pentru copii și adolescenți, cursuri de formare adresate atât tinerilor, cât și adulților interesați de aprofundarea credinței și implicarea în viața comunitară. Spațiul permite desfășurarea de conferințe, colocvii și seminare cu tematici religioase, culturale și sociale, precum și întâlniri dedicate dialogului dintre teologie și știință, spiritualitate și educație.

Biroul de prezentare a Proiectului Național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” are rolul de a asigura vizibilitatea și sustenabilitatea proiectului. Pe perioada implementării lui, până la data de 31 decembrie 2029, acest birou își propune să ofere un spațiu unde să poată fi organizate ședințe, întâlniri de lucru sau de protocol pentru prezentarea proiectului, iar după finalizarea acestuia, să poată fi găzduite întâlniri pentru semnarea unor acorduri și parteneriate, în vederea asigurării resurselor necesare funcționării Centrului și a sustenabilității acestuia.

După oficierea slujbei de binecuvântare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit mai multe distincții unor persoane implicate în mod activ la construirea Casei „Sărbătoarea”: pr. Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal și preot coordonator al Bisericii „Sfântul Spiridon Nou” - Paraclis Patriarhal, a primit Ordinul Mitropolitan „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”; ing. Constantin Badea a primit Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni; arh. Marinela Moldoveanu a primit Ordinul „Crucea Sfânta Maria Brâncoveanu”, iar ing. Nicușor Popa și ing. Adrian Dumitrașcu au primit Diploma Anului Omagial 2026, cu medalie. Valeria Grigore, susținător constant al proiectelor Bisericii „Sfântul Spiridon Nou” - Paraclis Patriarhal, a primit Ordinul „Crucea Patriarhală” pentru mireni. Totodată, au primit Diploma Anului Omagial 2026 cu medalie mai multe persoane implicate în Proiectul Național „Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”: pr. Marius-Florin Bogatu, asistent manager; pr. Marius-Ștefan Ciulu, coordonator regional al activităților desfășurate în cadrul Centrului de tineret; diac. Mihai Chira, coordonator regional; diac. Iulian Ilie Drugan, coordonator regional; Alexandra Mihaela Drugan, coordonator regional; Alexandru Emanuel Bunea, coordonator regional; Anca Cristina Efimov, coordonator regional; Cătălin Daniel Răducea, specialist relații sociale; Liviu Rareș Chiriac, specialist activități extracurriculare; și Roxana Valentina Năstase, expert monitorizare și grup țintă. Preafericirea Sa a primit în dar, din partea Bisericii „Sfântul Spiridon Nou” - Paraclis Patriarhal, o icoană cu Sfântul Ilie Tesviteanul.

În continuare, Patriarhul României a rostit un cuvânt în care a evidențiat importanța Casei „Sărbătoarea” în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine: „Era necesar ca în anul acesta, dedicat familiei creștine, să avem o Casă numită «Sărbătoarea» pentru familiile celor care vin în București. Vă felicităm pentru această lucrare care s-a făcut în timp de doi ani, într-un ritm susținut, prin plata în exclusivitate din compensațiile date de stat pentru terenurile luate abuziv de regimul comunist, proprietăți ale Bisericii «Sfântul Spiridon Nou». Aceasta este o mărturie, un exemplu pozitiv de folosire a acestor bani care se dau compensație pentru abuzurile săvârșite de regimul comunist prin confiscarea clădirilor și terenurilor Bisericii. Noul Regulament de administrare a bunurilor bisericești spune că banii obținuți din despăgubiri nu pot fi folosiți în alt scop decât refacerea patrimoniului pierdut, pentru achiziționarea unui imobil, teren sau clădire care compensează patrimoniul diminuat abuziv. Exemplul cel mai concret în folosirea acestor despăgubiri este această casă. Pentru cele care au fost luate abuziv, s-a făcut această casă pentru a reface parțial patrimoniul imobiliar și pentru a desfășura activități ale Bisericii”.

La final, toți cei prezenți au primit un pliant de prezentare a Casei „Sărbătoarea”, care conține informații despre dotările, activitățile și evenimentele propuse pentru a fi organizate în noul edificiu.