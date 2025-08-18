Binecuvântări şi hramuri în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

În Duminica a 10‑a după Rusalii (a vindecării lunaticului), 17 august, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a binecuvântat comunitatea parohială din Blăjenii de Jos, județul Bistrița‑Năsăud, unde a resfințit biserica parohială.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a săvârșit slujba de sfințire a Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, edificată între anii 1986 și 1992, după lucrările de restaurare și înfrumusețare din ultimii ani. Ierarhul a săvârşit, la Altarul de vară din curtea bisericii, Sfânta Liturghie, iar după citirea pericopei evanghelice duminicale, în care este relatată minunea vindecării lunaticului, a rostit un cuvânt de învățătură, subliniind grija tatălui din Evanghelie, care avea ca dorință principală să‑și vadă copilul sănătos. Pornind de la acest exemplu, ierarhul i‑a îndemnat pe părinții de astăzi să poarte grijă atât de sănătatea trupească, cât și de cea sufletească a copiilor lor, oferindu‑le o educație aleasă. În acest sens, Mitropolitul Clujului a arătat că trei instituții fundamentale au responsabilitatea de a contribui la formarea copiilor și a tinerilor: Familia, Biserica și Școala. Îndemnul a fost întărit prin cuvintele Înțeleptului Solomon: „Deprinde‑l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s‑o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6).

„Să avem grijă de sănătatea trupească și sufletească a copiilor noștri. Toată lumea va fi mai bună dacă vom reuși să‑i creștem pe copii sănătoși și credincioși”, a spus Înaltpreasfinția Sa. Răspunsurile liturgice au fost date de corul parohial.

Părintele Mitropolit Andrei a acordat distincţii preotului paroh Anchidim Fetinca, preotului pensionar Corneliu Mureșan, fiu al satului, epitropului bisericii, Ioan Drența, și altor binefăcători, între care şi primarului comunei Șintereag, Ioan Bob.

Hram la Mărişel

În ziua de pomenire a Sfinților Martiri Brâncoveni, sâmbătă, 16 august, Părintele Mitropolit Andrei a liturghisit la Mănăstirea „Crucea Iancului” de la Mărișel, județul Cluj, cu prilejul hramului. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Mărturisitori pentru Hristos”. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Macarie Ieromonahul” din Suceava, dirijat de Daniel Maxemiuc.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfinția Sa l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Popa pe seama Parohiei Surduc din Protopopiatul Turda. La finalul slujbei, duhovnicul mănăstirii, protosinghelul Paisie Plic, a mulțumit ierarhului și tuturor celor prezenți la hram.