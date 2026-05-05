Biserica din Berliște a fost resfințită

Credincioșii din Parohia Berliște, Protopopiatul Moldova Nouă, județul Caraș‑Severin, au trăit duminica trecută, 3 mai, momente de binecuvântare și mulțumire sufletească odată cu resfințirea bisericii parohiale care a trecut în ultimii doi ani prin ample lucrări de restaurare și înfrumusețare.

La biserica din Parohia Berliște, Protopopiatul Moldova Nouă, județul Caraș‑Severin, s‑au defășurat importante lucrări de restaurare și înfrumusețare. S‑a restaurat exteriorul sfântului lăcaș și s‑a placat cu granit Sfânta Masă. Reușind să finalizeze totul anul acesta, comunitatea a primit, în Duminica a 4‑a după Paști, vizita Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Ierarhul a fost întâmpinat de Fanfara de la Mercina, după care a binecuvântat exteriorul sfântului lăcaș, a sfințit două icoane în mozaic de pe frontispiciul bisericii, a binecuvântat bustul preotului ctitor Petru Dănescu, lumânărarul și alte dependințe, o troiță amplasată în fața bisericii, precum și o placă aniversară, deoarece anul acesta se împlinesc 134 de ani de la prima târnosire. Ierarhul a sfințit și Sfânta Masă din Altar.

Au participat autorități centrale și locale și credincioși din parohie, printre care copii și tineri îmbrăcați în costume populare. Pentru activitatea ce o desfășoară aici, părintele paroh Ovidiu Lazăr Cărăbaş a fost hirotesit sachelar. Primarul comunei Berliște, Nicolae‑Vasile Orăvicean, a primit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea, clasa a 2‑a pentru mireni, iar celorlalți ctitori și binefăcători ierarhul le‑a oferit diplome de recunoștință. În cadrul programului eparhial din acest Al omagial al pastorației familiei creștine, a fost evidențiată o familie credincioasă din comunitate.

La final, un grup de copii a susținut un recital de cântări pascale și pricesne. Cu această ocazie, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Berliște.

„Am venit cu mare bucurie ca să fim alături de comunitatea de aici și, bineînțeles, alături de toți ctitorii și binefăcătorii acestei biserici care s‑a înnoit în ultimii ani. Cu ajutorul lui Dumnezeu, am așezat în Sfântul Jertfelnic moaștele Sfinților Mucenici care au pătimit pentru Mântuitorul Iisus Hristos. Îi mulțumim Domnului că avem aici o comunitate dinamică, chiar dacă nu mai sunt foarte mulți credincioși, dar cei care au mai rămas sunt atașați de biserică. Avem un primar foarte harnic și credincios și avem fii ai satului care astăzi s‑au reunit aici la Berliște, oameni care au ajutat, chiar dacă nu mai sunt cu domiciliul stabil aici, însă nu au uitat de unde au plecat”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” din Parohia Berliște a fost ridicată în anul 1890, prin grija preoților Georgiu Lungu și Petru Dănescu, a fost construită în stil baroc, având formă de corabie, zidită din piatră și cărămidă, având iconostasul din zidărie şi fiind acoperită cu țiglă și cu tablă. Tot duminică, Preasfințitul Părinte Lucian a binecuvântat o troiță ce a fost amplasată în fața sfântului lăcaș din Parohia Iam, județul Caraș‑Severin, și două icoane de pe frontispiciul bisericii parohiale, care au fost restaurate în ultima perioadă.