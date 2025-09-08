Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Biserica din Parohia Simeria Veche a fost târnosită

Biserica din Parohia Simeria Veche a fost târnosită

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 08 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a târnosit sâmbătă, 6 septembrie, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Simeria Veche, Protopopiatul Orăștie, lăcaș de închinare ce a primit ca ocrotitor și pe Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul. În continuare ierarhul a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie. De asemenea, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru Episcopul Gurie Georgiu, pentru slujitorii, ctitorii și binefăcătorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice.

Făcând referire la întrebarea adresată de farisei Învățătorului Hristos despre dajdia Cezarului, ierarhul a explicat că Mântuitorul ne învață să facem o departajare și o prioritizare a ceea ce trebuie să împlinim în viața noastră, făcându‑ne și datoriile omenești, dar pentru Dumnezeu dedicând ceea ce este nepieritor, și anume sufletul nostru, pe care să ne luptăm să‑l sfințim, pregătindu‑l pentru întâlnirea cu Tatăl ceresc.

Preasfinţitul Părinte Episcop Nestor l‑a hirotesit iconom‑stavrofor pe pr. paroh Alexandru Dascălu, iar reprezentanților autorităților județene și locale, precum și membrilor Consiliului parohial și ai Adunării parohiale le‑a oferit acte de cinstire. La final a fost sfințită noua capelă mortuară din localitate. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri