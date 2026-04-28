Biserica din Sângeorz‑Băi, sfințită de cinci ierarhi

În Duminica a 3‑a după Paști (a Mironosițelor; Soborul Sfintelor Femei Românce), 26 aprilie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit împreună cu alţi patru ierarhi, la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Sângeorz‑Băi, județul Bistrița‑Năsăud, cu prilejul sfințirii lăcașului de cult.

Părintele Mitropolit Andrei a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Cei cinci ierarhi au săvârșit slujba de târnosire a bisericii parohiale, edificată între anii 2019 și 2021 și împodobită cu pictură în perioada 2024‑2025, fiind pusă sub ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este și ocrotitorul spiritual al orașului‑stațiune Sângeorz‑Băi. La exterior și interior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese a fost așezată o părticică din moaștele Sfântului Mucenic Samona.

Soborul a săvârşit Sfânta Liturghie, iar Preasfințitul Părinte Ignatie a rostit un cuvânt de învățătură despre darul de a purta și de a răspândi în lume bucuria Învierii. Ierarhul a arătat că Femeile Mironosițe au devenit, prin credință și jertfelnicie, purtătoare de lumină și de bucurie, fiind cele care au răspândit binele și lumina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul vocal „Theotokos” al Parohiei Gheorghieni, județul Cluj. La chinonic, grupul de copii și tineri al parohiei, coordonat de Laura Georgeș, și interpreta de muzică populară Marcela Ștefania Latiș (Ursu) au interpretat pricesne.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură despre vocația misionară a femeii creștine, evidențiind virtuțile care împodobesc viața acesteia și rolul deosebit pe care femeia îl are în viața Bisericii și a societății, numind‑o „misionară a lui Hristos în familie și în comunitate”. Ierarhul le‑a îndemnat pe femeile creștine să‑L mărturisească pe Hristos în viața de zi cu zi și să păstreze vie credința în sufletele copiilor, apoi a felicitat comunitatea parohială pentru osteneala și dragostea cu care a ridicat această ctitorie pentru veșnicie. Din partea comunității parohiale, cei cinci ierarhi au primit în dar câte o icoană cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, icoanele fiind realizate de pictorul Stanislav Grecu, care a realizat și pictura bisericii.

Mitropolitul Andrei i‑a acordat părintelui paroh Paul Gavriloaie „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului. Mai mulți ctitori și binefăcători au primit distincții din partea ierarhului, între aceştia fiind şi primarul orașului Sângeorz‑Băi, ing. Cătălin Bota, care a primit „Crucea Transilvană” pentru mireni.