Biserica parohiei ilfovene Boltașu a primit veșmântul sfințeniei

Tânăra comunitate a credincioșilor Parohiei Boltașu din localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, a trăit duminică, 7 septembrie, bucuria împlinirii unei mai vechi dorințe de a avea un lăcaș de rugăciune. În această zi, în mijlocul numeroșilor credincioși din parohie și din comunitățile învecinate a poposit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care a oficiat slujba de târnosire a sfântului lăcaș și Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici. La final, ierarhul a oferit din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, mai multe ranguri, ordine și distincții celor care au contribuit la construirea și înfrumusețarea noului lăcaș de rugăciune.

O nouă poartă către cer s‑a deschis duminică, 7 septembrie, în localitatea Ștefăneștii de Jos din județul Ilfov, când biserica închinată Sfinților și Drepților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae a fost consacrată prin rugăciunile Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul și ale unui ales sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte părintele protoiereu Cristian Burcea de la Protopopiatul Ilfov Nord; ieromonahul David Gălbează, viețuitor la Schitul Lacu din Sfântul Munte; părintele lect. univ. dr. Aurel Mihai; părintele paroh Mitel Florea, precum și alți clerici.

După săvârșirea slujbei de târnosire a bisericii, urmând rânduiala tradițională, soborul de slujitori în frunte cu Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a oficiat Sfânta Liturghie pe o scenă amenajată în vecinătatea sfântului lăcaș. După citirea Sfintei Evanghelii (Ioan 3, 13‑17), Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesurile textului scripturistic ce cuprinde un fragment din convorbirea Mântuitorului cu Nicodim, vorbind despre paralela făcută de Evanghelie între șarpele ridicat de Moise în pustie și Răstignirea Mântuitorului: „Mântuitorul i‑a spus lui Nicodim că la fel cum Moise a înălțat șarpele în pustie, la fel și Fiul Omului trebuie să Se înalțe, vorbind mai ales despre înălțarea Lui pe cruce. (...) Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că cei care s‑au tămăduit privind la șarpele înălțat de Moise au trăit un timp, dar Cel Care S‑a suit pe Cruce și i‑a omorât puterea potrivnicului mântuirii noastre avea să dăruiască tuturor viață veșnică. Cine privea la șarpele de aramă avea să moară din nou, dar cei care privesc la semnul răscumpărător au posibilitatea să trăiască veșnic”.

De asemenea, Preasfinția Sa a subliniat modul în care Crucea Mântuitorului relevă dragostea lui Dumnezeu pentru oameni: „Iubirea față de copii a unui părinte adevărat nu poate fi înlocuită de nimeni, niciodată. Iubirea adevărată a unui părinte nu poate fi definită prin cuvinte, însă dragostea fără de margini a lui Dumnezeu s‑a arătat prin trimiterea în lume a Fiului Său, Care S‑a jertfit pentru noi și pentru a noastră mântuire. Pavel Evdokimov vorbește despre «iubirea nebună» a lui Dumnezeu, adică o asemenea iubire cum a arătat El față de lume nu s‑a mai întâlnit și nu se va mai întâlni vreodată. Acest termen folosit foarte rar în Scriptură cu acest sens arată, de fapt, o iubire fără margini, nu o iubire fără minte, o iubire pe care nimeni nu o va putea întâlni decât în sânul Părintelui ceresc. În această iubire ne cheamă Biserica în această zi, cu puțin timp înainte de prăznuirea Sfintei și de viață făcătoarei Cruci a Domnului”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a transmis un cuvânt de felicitare și apreciere din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru toți cei care au sprijinit împlinirea proiectului de construire a noii biserici. De asemenea, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a oferit din partea Întâistătătorului Bisericii noastre mai multe ranguri, ordine și distincții celor care s‑au evidențiat prin ajutorul oferit.

Părintele paroh Mitel Florea a primit rangul clerical onorific de iconom stavrofor. Părintele protoiereu Cristian Burcea a primit Ordinul Mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul” pentru clerici. Anamarie‑Doina Oprescu, principalul ctitor al bisericii, a primit cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea Patriarhală pentru mireni. Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru mireni a fost oferit primarului comunei Ștefăneștii de Jos, Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță. Iordan Birjaru și Mircea Popa au primit Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni. Prezbiterei Ileana Florea i‑a fost oferit Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”. Consiliul local al comunei Ștefăneștii de Jos, Dan Tudoroiu și pictorul Ioan Dobrin Tcaciuc au primit Diploma Omagială a Anului 2025. Epitropul Radu Radu și Consiliul parohial al Parohiei Boltașu au primit Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Comitetul parohial a primit Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

În încheiere, părintele paroh a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru rangul oferit și pentru purtarea de grijă arătată parohiei pe tot parcursul definitivării construirii noului lăcaș. De asemenea, părintele paroh a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru săvârșirea sfintelor rânduieli și pentru cuvântul bogat de învățătură, dar și pentru îndrumările oferite pe parcursul desfășurării lucrărilor de edificare și înfrumusețare a sfântului lăcaș, oferindu‑i un aranjament floral.

La final, credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie au fost îndemnați să împlinească tradiția românească de a trece prin Sfântul Altar în ziua târnosirii acestuia, cerând ajutorul lui Dumnezeu și al celor bineplăcuți Lui.