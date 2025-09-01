Biserica parohiei maramureşene Moisei III a fost sfințită

În ultima zi din anul bisericesc, în Duminica a 12-a după Rusalii, a Tânărului bogat, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Mara­mureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Moisei, Protopopiatul Vișeu, unde a târnosit Biserica Parohiei Moisei III, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”.

Cu ocazia târnosirii, biserica a primit, alături de hramul vechi, prăznuit la 1 octombrie, un al doilea hram, „Sfinții Martiri Brâncoveni”, prăznuit în 16 august. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, cu privire la Sfânta Evanghelie a duminicii, despre tânărul bogat.

Pentru activitatea din cei 15 ani de slujire, preotul paroh Carol Constantin Nagyoși a fost hirotesit iconom stavrofor. Au mai primit distincţii Consiliul și Comitetul parohial, primarul comunei Moisei, Grigore Tomoiagă, viceprimarul Matei Tomoioagă, Consiliul local Moisei, pictorii Emil Dumăre și Liviu Istvan. De asemenea, au mai fost oferite distincţii post-mortem fostului primar al comunei Moisei, Toader Ștețcu, și arhimandritului Ioan Horea, întemeietorul mănăstirii.