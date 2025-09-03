Biserica „Sfântul Nicolae” din Scărișoara, Bacău, a fost sfințită

Duminică, 31 august, în Duminica a 12‑a după Rusalii, comunitatea parohială din Scărișoara, Protopopiatul Sascut, județul Bacău, a trăit un moment de înaltă bucurie duhovnicească, cu prilejul resfințirii Bisericii „Sfântul Nicolae”, din cimitirul parohial, care, cu acest prilej a primit și hramul „Sfânta Muceniță Filoteea de la Argeș”.

Slujba de târnosire a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, momentul liturgic a început cu oficiere Sfintei Liturghii arhierești de către Episcopul‑vicar de la Roman, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în Biserica parohială „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”.

Momentul de sărbătoare a adunat în jurul Sfântului Altar numeroși credincioși, fii ai satului, autorități locale și invitați, care au dorit să fie părtași la resfințirea bisericii îmbrăcate acum în haină nouă.

În cuvântul de învățătură la Evanghelia rânduită a se citi în biserici, în Duminica a 12‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a arătat că „împlinirea poruncilor ne deschide calea către împărăția Lui. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, însă este și răspunsul pe care noi, oamenii, îl oferim Lui atunci când El ne dăruiește toate darurile Sale cele bogate”.

În continuare, în cuvântul rostit înaintea slujbei de sfințire a lăcașului de cult, Preasfinția Sa a subliniat valoarea bisericii ca spațiu de comuniune și izvor de credință pentru generațiile de ieri și de mâine: „Darurile pe care noi le primim de la Dumnezeu, toate trebuie să le întoarcem Lui, ca El să le primească și să le binecuvânteze”.

La finalul slujbei de sfințire, pr. protoiereu Alexandru Grigoraș a mulțumit Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul pentru prezență și a subliniat importanța evenimentului.

În încheiere, pr. paroh. Silviu Ailenei și‑a exprimat recunoștința față de toți cei care i‑au fost alături în demersul de salvare a bisericii vechi, închinată Sfântului Ierarh Nicolae.