Biserica „Soborul Maicii Domnului” din cartierul clujean Făget a fost sfințită

În Duminica a 12‑a după Rusalii, a fost sfințită biserica Parohiei „Soborul Maicii Domnului” din cartierul clujean Făget. Slujba de târnosire a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.

În cuvântul rostit după slujba de sfințire a bisericii, Părintele Mitropolit Andrei a explicat rânduiala liturgică a târnosirii. Sfânta Liturghie a fost săvârşită, în continuare, la un Altar amenajat în curtea bisericii, iar după citirea pericopei evanghelice, unde a fost redată întâlnirea Domnului Hristos cu tânărul bogat, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a rostit cuvântul de învățătură.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupurile vocale „Sotirios” și „Theotokos”, iar la momentul chinonicului au cântat pricesne interpreții de muzică populară Vlăduța Lupău și Ovidiu Purdea Someș.

La finalul slujbei, preotul paroh Petru‑Călin Cotîrlă a fost distins cu „Crucea Transilvană”, cea mai înaltă distincție acordată clericilor de Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului. Ctitorii principali au primit ordine bisericești și diplome de aleasă cinstire.

Pr. paroh Petru‑Călin Cotîrlă a mulțumit ierarhilor, credincioșilor și tuturor celor care au susținut ridicarea bisericii, prezentând parcursul lucrărilor și efortul comunității. De asemenea, şi‑a arătat recunoștința față de Dumnezeu și Fecioara Maria pentru binecuvântarea de a se încununa ridicarea bisericii tocmai în Anul Centenar al Patriarhiei Române.

Evenimentele au fost încheiate cu îndemnul Părintelui Mitropolit Andrei, adresat tinerilor și celor responsabili de educarea acestora, de a participa în fiecare duminică și sărbătoare la slujbele săvârşite în biserica proaspăt sfințită.

Parohia „Soborul Maicii Domnului” din Făget, Cluj‑Napoca, a fost înființată în anul 1998, cu binecuvântarea Mitropolitului Bartolomeu Anania. În anul 2009, pr. Petru‑Călin Cotîrlă a fost numit paroh și a început demersurile pentru construirea unei biserici mai mari, adaptată numărului tot mai ridicat de credincioși. La 13 iulie 2013, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a pus piatra de temelie a noii biserici. Din toamna aceluiași an, s‑a început slujirea în demisolul amenajat, iar în 27 decembrie 2018 a fost săvârşită prima Sfântă Liturghie în spațiul liturgic principal, nou construit. Iconostasul a fost executat din lemn de stejar la Târgu Lăpuș de Viorel Mihiș. Mozaicurile din exterior au fost realizate de Claudiu Opaină din București. În anul 2021 s‑au sfințit icoanele de mozaic de pe fațadă. Pictura interioară a fost începută în vara anului 2023, fiind realizată de Florin Olari din Făget. Lucrările au fost încheiate în noiembrie 2024.