Campionatul de fotbal „Tinereţe şi credinţă”

Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 28 Aprilie 2026

Duminică, 26 aprilie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în localitatea Ghidigeni, judeţul Galaţi, s‑a desfăşurat cea de‑a 11‑a ediţie a Campionatului şcolar de fotbal „Tinereţe şi credinţă”. Este deja o tradiţie ca în fiecare primăvară să se desfăşoare această competiţie sportivă, rezervată copiilor din ciclul gimnazial, băieţi şi fete, din cuprinsul Protopopiatului Nicoreşti. La manifestarea sportivă au participat peste 200 de copii din parohiile Buciumeni, Țepu, Cosmești, Poșta Berheci, Ghidigeni, Brăhășești, Tălpigi, Hânţeşti‑Vizureşti, Tecucel, Poiana, Slobozia Corni şi Toflea. Activitatea sportivă a fost organizată de Protoieria Nicoreşti în colaborare cu Şcoala gimnazială şi Primăria din localitatea Ghidigeni, cu sprijinul a 16 preoți şi al profesorilor de sport din satele participante. Manifestarea a debutat sub semnul rugăciunii în biserica parohială „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Ghidigeni, unde atmosfera a fost marcată de un moment deosebit de emoționant. Competiția sportivă propriu‑zisă s‑a desfășurat ulterior pe terenul din proximitatea bisericii, sub privirile a 100 de părinți, colegi, profesori care au însuflețit atmosfera prin susținerea echipelor favorite. Cele 16 echipe intrate în competiție, printre care s‑au numărat și mulți tineri rromi din localitățile Toflea, Brăhășești, Buciumeni, Gefu și Tălpigi, au demonstrat nu doar o ambiție sportivă remarcabilă, ci și un spirit de prietenie exemplară. La final, toate echipele au fost premiate cu diplome, cupe, medalii, mingi de fotbal, iconiţe, precum și pachete cu dulciuri, sendvișuri și sucuri, în valoare totală de aproximativ 7.000 lei, oferite de Protoieria Nicorești, Parohia Ghidigeni și Primăria Ghidigeni.

 

