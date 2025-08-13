Case construite de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru sinistrați

În contextul sprijinirii comunităților afectate de inundațiile din județul Suceava, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, luni, 11 august, o comisie a Centrului eparhial s‑a deplasat în teren pentru evaluarea situației și pentru a discuta direct cu familiile sinistrate.

În prima parte a zilei a avut loc o întâlnire de lucru cu primarul comunei Broșteni, Alexandru Hurjui, în vederea coordonării eforturilor de sprijin și a prioritizării cazurilor, în funcție de gravitatea lor.

Pentru locuitorii din arealul Broșteni, s‑a propus, pe lângă oferirea sprijinului duhovnicesc, și construirea a cel puțin cinci case, în locuri sigure și împlinind toate prevederile legale privind siguranța celor ce vor locui în ele, precum și reabilitarea altora.

Până acum eparhia s‑a implicat prin cele cinci protopopiate în ajutorarea directă a sinistraților prin participarea echipelor de preoți și credincioși, inclusiv cu echipamentul necesar la acțiunile de deblocare a căilor de acces și de evacuare a apei, aluviunilor și deșeurilor forestiere care au invadat casele și curțile, și oferirea de produse alimentare neperisabile, de igienă personală și de curățenie, distribuite de la centrul de colectare din Vatra Dornei, cu sprijinul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava. Totodată, au fost asigurate două mese zilnic atât sinistraților, cât și echipelor de intervenție, pompieri, jandarmi, voluntari și toți cei aflați în linia întâi, numărul variind între 300 și 700, în funcție de necesități.

În urma discuțiilor de la fața locului, s‑a hotărât pentru început sprijinirea a două familii din Broșteni și Cotârgași, Arhiepiscopia Sucevei luându‑și angajamentul de a construi, prin implicarea unor oameni cu suflet mare, clerici și credincioși, case pentru familia Adelina și Cezar‑Alexandru Moroșanu, respectiv Neculai Gavril, locuințele acestora fiind distruse în totalitate în urma inundațiilor. În cazul primei familii, aceștia au doi copii, de 3 și 10 ani, unul dintre ei bolnav, singurul venit reprezentându‑l salariul tatălui. Neculai Gavril, pensionar și văduv, locuiește împreună cu fiul și nora sa și cei doi nepoți.

Lucrările de construcție vor începe după evaluarea situației de risc de către instituțiile abilitate și întocmirea documentelor de urbanism necesare, astfel încât întreaga acțiune să se facă responsabil, legal și în siguranță.

Tot în această zi a avut loc o ședință de lucru la care a participat șeful Ocolului Silvic Broșteni, inginerul Gheorghe Gemănar, care și‑a exprimat dorința de a susține acțiunile social‑filantropice demarate de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Comisia a stabilit ca sub coordonarea Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, o echipă formată să se deplaseze la toate familiile sinistrate pentru realizarea unei situații clare. În baza anchetelor derulate, Sectorul de asistență socială și medicală va centraliza aceste informații, stabilindu‑se următoarele cazuri în care se va interveni.

Cei care doresc să se alăture campaniei demarate de eparhia ocrotită de Sfântul Ioan cel Nou în proiectul de refacere a locului numit Acasă o pot face donând în conturile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților:

RON: RO51 RNCB 0234 0370 1091 0014

EURO: RO78 RNCB 0234 0370 1091 0110

Banca Comercială Română - Sucursala Suceava

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Mențiune: Ajutor sinistrați