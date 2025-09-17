Centenarul Patriarhiei Române, marcat la Biblioteca Academiei

Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a participat miercuri, 17 septembrie, la vernisajul expoziției „Unitate națională și dimensiune eclesială”, care a avut loc în Sala „Theodor Pallady” a Bibliotecii Academiei Române din București, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie. Vernisajul a fost organizat cu sprijinul Bibliotecii Sfântului Sinod, care a înfrumusețat expoziția cu numeroase documente și obiecte din patrimoniul Bisericii. Cu acest prilej, a fost prezentat noul volum redactat atât în limba română, cât și în limba engleză, intitulat „Albumul întronizării primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea”.

La eveniment, împreună cu delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost prezenți: președintele Academiei Române, Ioan‑Aurel Pop; părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și director al Bibliotecii Sfântului Sinod; părintele prof. univ. dr. Mihail‑Simion Săsăujan; prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române și membru de onoare al Academiei Române; precum și Carmen Albu, șef Serviciu Manuscrise Carte Rară al Academiei Române.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a vorbit despre evoluția Bisericii Ortodoxe Române în cei 100 de ani de la ridicarea sa la rangul de Patriarhie. „Sigur că istoricii cinstiți recunosc, la unison, faptul că Biserica Ortodoxă Română a lucrat, de‑a lungul secolelor, pentru evoluția culturală, pentru desăvârșirea identității, a unității și spiritualității naționale, și acest lucru trebuie arătat că, potrivit expresiei marelui savant Nicolae Iorga, românii fiind împărțiți în cele două principate, unele provincii fiind secole de‑a rândul sub stăpânire străină, unde s‑a dus aproape neîntrerupt o politică de deznaționalizare și un prozelitism religios de stat, Biserica a lucrat intens, dar și răzleț. Din acest motiv, evenimentul din anul 1925 are o importanță covârșitoare, pe lângă sensurile administrative și organizatorice de Biserică autocefală sau de Patriarhat, așa cum sublinia Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, aceste două titluri sunt de noblețe, care arată maturitatea spirituală la care a ajuns poporul ortodox român și Biserica ce l-a păstorit de aproape două milenii”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, Nicolae Noica a rostit un scurt cuvânt, subliniind importanța vernisajului expoziției din Capitală: „Biblioteca Academiei Române este onorată să celebreze astăzi, printr-o impresionantă expoziție, împlinirea unui secol de existență neîntreruptă a Patriarhiei Române și să-l omagieze pe primul ei patriarh, Miron Cristea. Numai dacă veți privi anumite zone ale expoziției, veți observa unele lucruri de o valoare extraordinară, pe care le avem, dar pe care, din păcate, oamenii din Țara Românească nu le cunosc. [...] Se poate spune că înființarea Patriarhiei în 1925 este echivalentul în plan religios al Marii Uniri. Unirii politice și administrative i‑a urmat, prin acest act de importanță istorică pentru destinul poporului român, unificarea în spirit a românilor din toate provinciile. De altfel, Miron Cristea, cel care avea să devină patriarh, a fost și el participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. În funcția pe care o am, aceea de a conduce Biblioteca Academiei Române, sunt mândru să constat că, la vârsta de 27 de ani, Miron Cristea a susținut la Budapesta, în 1895, în limba maghiară, o lucrare de doctorat despre viața și opera lui Mihai Eminescu, și puține din aceste lucrări le avem”, a spus directorul general al Bibliotecii Academiei Române.

În continuare, academicianul Ioan‑Aurel Pop a subliniat caracterul unitar al poporului român, care a făcut posibilă împlinirea acestui eveniment istoric din viața Bisericii Române. „Românii au fost și au rămas cel mai numeros popor din sud‑estul Europei, indiferent dacă acum ne risipim, tot suntem cel mai numeros popor din această zonă europeană, iar organizarea bisericească a românilor a fost pe măsura acestui rang și în funcție de împrejurări. Ridicarea oficială a Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie în anul 1925 vine în urma unei tradiții impresionante și are temeiuri istorice care merg până la începuturile etnogenezei. Prin urmare, în acest an jubiliar, la 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române autocefale din 1885, ridicarea ei la rangul de Patriarhie este rezultatul unei tradiții istorice și al unui efort pe care marii oameni ai acestui stat l‑au făcut atât politic, cât și religios. Dintre toate Bisericile autocefale și ridicate la rang de Patriarhie, Biserica Ortodoxă Română a avut cele mai puține certuri, cele mai puține încercări de schismă, aproape niciodată, uitându‑ne la vecinii noștri în perioada anilor 1989, arătând semnul acesta de unitate, de care are nevoie poporul român”, a spus președintele Academiei Române.

În continuarea evenimentului, părintele prof. univ. dr. Mihail‑Simion Săsăujan a făcut o scurtă sinteză despre evenimentele cronologice și istorice care au inaugurat și definitivat actul de înființare a Patriarhiei Române.

La sfârșit, părintele Policarp Chițulescu a vorbit despre contribuția Bibliotecii Sfântului Sinod în acest context aniversar. „Expoziția pe care o deschidem astăzi reprezintă buna și îndelungata colaborare dintre Patriarhia Română, respectiv Biblioteca Sfântului Sinod, și Academia Română, respectiv Biblioteca Academiei Române. [...] Această expoziție poartă un titlu ce exprimă în mod concentrat mesajul Centenarului Patriarhiei Române: «Unitate națională și dimensiune eclesială». Prima sintagmă definește lucrarea Bisericii Ortodoxe Române în societatea românească: aceea de a-i uni pe oameni în jurul Evangheliei iubirii și păcii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica noastră participând intens la actele majore ale devenirii poporului român. Cea de a doua sintagmă survine atunci când, fiind conștienți de originea apostolică care sfințește pământul românesc, cinstim cum se cuvine Biserica, iar înălțarea ei, în 1925, la rang de Patriarhie tocmai acest lucru a urmărit”, a spus directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.

Totodată, cu acest prilej a fost prezentat volumul intitulat „Albumul întronizării primului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea”.

Vernisajul expoziției de la Biblioteca Academiei Române poate fi vizitat gratuit până la data de 2 octombrie 2025, în intervalul orar 9:00‑13:45.