Centru de zi de asistență și recuperare dedicat seniorilor din Câmpulung Moldovenesc

Un articol de: Pr. Ștefan Mihalcea - 28 Aprilie 2026

Începutul unui așezământ de ocrotire, sprijin și alinare pentru persoanele vârstnice și vulnerabile a fost binecuvântat miercuri, 22 aprilie 2026, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, prin săvârșirea slujbei de sfințire a locului și a temeliei pentru proiectul „Centru de zi de asistență și recuperare, împrejmuire și utilități”.

Realizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, acest demers se înscrie într‑un amplu program eparhial derulat la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care vizează dezvoltarea unei rețele de centre destinate îngrijirii și recuperării seniorilor, adaptate nevoilor reale ale comunității.

Slujba de sfințire a instituției sociale puse sub ocrotirea Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, care s‑a nevoit și pe teritoriul Eparhiei Sucevei și Rădăuților, a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Damaschin Dorneanul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte și părintele Aurel Goraș, protoiereu al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, în prezența celor implicați în realizarea proiectului.

Finanțarea investiției este asigurată din fonduri europene, prin programul „Incluziune și demnitate socială 2021–2027”, cu sprijinul protopopiatului, iar terenul destinat edificării acestei construcții a fost oferit de Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din municipiu, prin bunăvoința părintelui paroh Teodor Giosan.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a evidențiat valoarea împreună‑lucrării și a responsabilității asumate în mod solidar pentru împlinirea unor inițiative cu impact social, arătând că astfel de proiecte sunt rodul unei implicări comune și conștiente. În acest sens, ierarhul a subliniat: „Momentul solemn la care suntem părtași este un semn al lucrului bun făcut împreună. În hrisovul citit (…) au fost amintite doar câteva dintre persoanele - mireni și preoți - care au gândit, au lucrat, au sperat și ne‑au adus până în această etapă. Împreună‑lucrarea lor (…) se cere concretizată, dinamizată și replicată. (…) Acesta este crezul nostru adânc: punerea împreună a duhului și a mâinilor, din partea Bisericii și a autorităților, atrage, cu prisosință, binecuvântarea lui Dumnezeu”.

Așezământul face parte dintr‑un ansamblu de cinci centre similare dezvoltate în eparhie, alături de cele din Suceava, Fălticeni, Gura Humorului și Marginea, investiția totală depășind 7,8 milioane de euro, fonduri nerambursabile accesate prin intermediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Aceste centre vor oferi servicii socio‑medicale complexe, precum îngrijiri medicale de bază, terapii de recuperare, consiliere psihosocială și sprijin pentru familiile beneficiarilor, contribuind la menținerea anulă a peste 3.000 de persoane vârstnice vulnerabile în comunitate.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri