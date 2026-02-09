Cinci decenii de arhierie pentru Arhiepiscopul Aradului

Cu recunoștință și mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru împlinirea a 50 de ani de slujire arhierească, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a participat duminică, 8 februarie, la Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad de soborul de preoți și diaconi ai sfântului locaș.

Duminica a 34‑a după Rusalii, a Întoarcerii fiului risipitor, ne pune înainte una dintre cele mai profunde pilde ale Evangheliei, care vorbește despre întoarcerea omului la Dumnezeu prin pocăință și iubirea fără margini a Tatălui ceresc, Care îl primește cu brațele deschise pe cel ce se întoarce acasă.

La Sfânta Liturghie săvârșită în a doua diminică a perioadei Triodului, răspunsurile liturgice au fost oferite de corala mixtă a Catedralei Arhiepiscopale din Arad. La momentul rânduit, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele Mircea Florin Cricovean, care a evidențiat în mod deosebit semnificația întoarcerii fiului risipitor și a subliniat actualitatea mesajului evanghelic pentru viața credincioșilor de astăzi.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni pentru chiriarhul Eparhiei Aradului, care la data de 7 februarie 2026 a împlinit 50 de ani de slujire arhierească, fiind intonat și un polihroniu în semn de recunoștință și prețuire pentru îndelungata sa slujire. La finalul slujbei, părintele eclesiarh Bogdan Gheorghe Noghiu a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, urându‑i ani îndelungați de păstorire a turmei cuvântătoare pe calea mântuirii.

Împlinirea a cinci decenii de arhierie reprezintă nu doar o aniversare, ci o adevărată istorie vie a Bisericii, trăită cu statornicie, discernământ și fidelitate față de chemarea episcopală. Ca decan de vârstă al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei rămâne un reper de continuitate, echilibru și măsură, slujind Biserica cu demnitate și discreție, dincolo de vremuri și contexte istorice, se arată pe site‑ul arhiepiscopiaaradului.ro.

Cu ceastă ocazie, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Timotei un mesaj de felicitare intitulat: „Binecuvântare şi aleasă preţuire la ceas aniversar”.