Concert înainte de Sfintele Paști în Episcopia Hușilor

În Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, 5 aprilie, după oficierea slujbei Deniei din Sfânta și Marea Luni, Catedrala Episcopală din Huși a găzduit concertul prepascal intitulat: „Iată, Mirele vine!”. În cadrul momentului muzical‑artistic au interpretat cântări bisericești Grupul psaltic „Sfânta Muceniță Chiriachi” și Corala „Tabor” ale Catedralei Episcopale.

La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. Concertul a debutat cu interpretarea Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, dirijat de arhidiaconul Vlăduț Cosmin Mironescu, fiind urmat de Grupul psaltic „Tabor”, dirijat de Elisabeta Irimiea. De asemenea, Lavinia Andreea Gorie a interpretat pricesne specifice perioadei pascale.

La finalul concertului, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat că perioada pascală este momentul prielnic de a ne goli de voia noastră proprie și de a ne umple de voia lui Dumnezeu.

„Ori de câte ori facem voia noastră și ne lăsăm pradă gândurilor și propriilor analize din capul nostru, totul iese foarte greșit și în defavoarea noastră. Când ne smerim și ne încredințăm voii lui Dumnezeu, se întâmplă și au loc lucruri mărețe în sufletul nostru. Însuși Domnul a trăit această dramă în Grădina Ghetsimani, când se ruga, cum ne arată Sfântul Evanghelist Luca, cu sudori de sânge pe fruntea Lui, și spunea: «Părinte, de voiești, treacă de la Mine acest pahar. Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă» (Luca 22, 42). Însuși Domnul, în fața suferinței, a dramatismului și a tragediei omului care Îl ura și Îl respingea, a avut această trăire de a nu‑Și împlini voia proprie, dar sigur că Mântuitorul Hristos, Cel care este Dumnezeu desăvârșit, a împlinit în toată viața Sa voia lui Dumnezeu Tatăl și de aceea a rămas neclintit în dragostea Sa pe Cruce. Noi oscilăm, în dragostea noastră față de cei din jurul nostru prevalează voia noastră. Punem întotdeauna în prim‑planul vieții noastre nevoile noastre, suntem egoiști și de aceea ne chinuim extraordinar de mult. Să ne ajute Domnul în această săptămână să simțim că întreaga noastră ființă este dăruită Lui și să gândim nu doar cu mintea, ci și cu inima noastră la dragostea pe care Domnul ne‑o împărtășește”, a explicat Preasfinția Sa, așa cum se arată pe site‑ul episcopiahusilor.ro.

Totodată, ierarhul a adresat cuvinte de laudă grupurilor muzicale care au interpretat cântări bisericești, felicitând pe fiecare dirijor și muzician pentru toată munca depusă în desfășurarea acestui concert, oferind în semn de prețuire daruri tuturor participanților.