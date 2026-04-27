Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Concert „Symbol” la Ateneu

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 27 Aprilie 2026

În seara aceasta, 27 aprilie 2026, Corul de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus și dirijat de conf. univ. dr. Luminița Guțanu, a susținut un concert de excepție la Ateneul Român, intitulat „Vară, vară, primăvară”. La acest eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Interpretând piese dintr‑un repertoriu variat, coriștii au oferit un moment artistic deosebit, reușind să încânte publicul prezent, alcătuit din părinți, prieteni și iubitori ai muzicii corale. Programul serii a cuprins lucrări semnate de compozitori precum Petre Ștefănescu, Constantin Arvinte, Irina Odăgescu și Gheorghe Danga, evidențiind bogăția și expresivitatea creației muzicale românești. La acest moment artistic au participat și artiști consacrați, precum Andreea Guriță Novac, Georgiana Renciuc, Dumitru Filip și Cristina Gheorghe.

La finalul concertului, Luminița Guțanu, dirijoarea Corului de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu”, a adresat mulțumiri tuturor celor prezenți pentru susținere și pentru bucuria de a împărtăși împreună frumusețea muzicii corale, subliniind importanța acestor momente artistice.

 

Citeşte mai multe despre:   Corul Symbol  -   PS Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal  -   Ateneul Român  -   concert
vezi toate ›Alte articole din Știri
    O nouă conducere a Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români

    De la începutul lunii aprilie, ASCOR București are un nou președinte, pe Elena Țuțuianu, studentă la Facultatea de Litere a Universității din București și membră activă a asociației de mai mult timp. Alegerea noului președinte al Consiliului Director al Asociației Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) și a celorlalți membri din conducere a avut loc la sediul Protoieriei Sector 3 Capitală. Alegerile au avut loc în cadrul Adunării Generale ASCOR, la care au participat arhid. lect. univ. dr. Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Gabriel Negescu, inspector responsabil cu activitățile de tineret din cadrul aceluiași sector, părintele dr. Vasile Gavrilă, îndrumător ASCOR, Anastasia Ciupitu, fost președinte, precum și membrii asociației.

    27 Apr, 2026
    Tineri din Prahova la Campionatul național de tenis de masă

    Tineri din Parohia Cocorăștii Grind, județul Prahova, au marcat finalul lunii aprilie ­printr-o tabără destinată participării la Campionatul național de tenis de masă în Bucu­rești, perioada 24-26 aprilie, în parteneriat cu Fundația ASSA, dar și cu sprijinul unor binefăcători de-ai parohiei. „Micii sportivi au pornit într-o experiență care, pentru mulți dintre ei, a însemnat  mai mult decât o plecare de acasă, o șansă de a descoperi lumea cea mare, cu toate provocările și frumusețile ei. Sunt copii cu pasiuni frumoase, iubesc Biserica, muzica, dansul, sportul, natura și animalele. Sub ­coordonarea învățătoarei Ramona Vrăjitoru, cadru didactic în comunitate, copiii au trăit amintiri de neuitat. Pe lângă febra campionatului de tenis de masă, au vizitat mai multe obiective din cetatea Bucureștilor, precum: Catedrala Patriarhală, Muzeul Mina Imersive, Muzeul Simțurilor, Destiny Park, dar și obiective duhovnicești”, ne-a transmis pr. paroh Ioan Vrăjitoru. 

    27 Apr, 2026
    25 de ani de la reactivarea Mănăstirii Copou

    În 2001, în Duminica Mironosițelor, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea slujirii de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a reactivat Mănăstirea Copou din municipiul Iași, așezământ monahal întemeiat în secolul al XVII-lea și desființat în urma aplicării Legii secularizării averilor bisericești din 1863. Duminică, cu prilejul celui de-al doilea hram, obștea monahală a marcat împlinirea unui sfert de veac de la acest moment prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

    27 Apr, 2026
TOP 6 Știri