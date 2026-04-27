Concert „Symbol” la Ateneu

În seara aceasta, 27 aprilie 2026, Corul de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus și dirijat de conf. univ. dr. Luminița Guțanu, a susținut un concert de excepție la Ateneul Român, intitulat „Vară, vară, primăvară”. La acest eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Interpretând piese dintr‑un repertoriu variat, coriștii au oferit un moment artistic deosebit, reușind să încânte publicul prezent, alcătuit din părinți, prieteni și iubitori ai muzicii corale. Programul serii a cuprins lucrări semnate de compozitori precum Petre Ștefănescu, Constantin Arvinte, Irina Odăgescu și Gheorghe Danga, evidențiind bogăția și expresivitatea creației muzicale românești. La acest moment artistic au participat și artiști consacrați, precum Andreea Guriță Novac, Georgiana Renciuc, Dumitru Filip și Cristina Gheorghe.

La finalul concertului, Luminița Guțanu, dirijoarea Corului de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu”, a adresat mulțumiri tuturor celor prezenți pentru susținere și pentru bucuria de a împărtăși împreună frumusețea muzicii corale, subliniind importanța acestor momente artistice.