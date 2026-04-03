Concertul caritabil „Lumină din Lumină” pentru Fundația „Mihai Neșu”

În perioada prepascală, județul Bihor a devenit, și în acest an, un spațiu al întâlnirii dintre tradiție, cultură și solidaritate, prin proiectul județean „Lumină din Lumină”, ajuns la cea de‑a patra ediție. Consiliul Județean Bihor, în parteneriat cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, Inspectoratul Școlar Județean Bihor și instituții de cultură bihorene au oferit o serie de peste 50 de momente artistice și concerte de pricesne organizate în mai multe localități din județ, aducând în prim‑plan frumusețea cântului și liricii creștine, precum și tradițiile specifice Sfântului și Marelui Post.

Punctul central al ediției din acest an l‑a constituit concertul caritabil „Lumină din Lumină”, desfășurat la Oradea Arena, în data de 30 martie. Evenimentul a avut un caracter filantropic, toate fondurile obținute din vânzarea biletelor fiind direcționate către Fundația „Mihai Neșu”, o lucrare dedicată sprijinirii copiilor și adulților cu dizabilități neuromotorii.

În ultimii ani, fundația a dezvoltat în apropiere de Oradea, în localitatea Cihei, un complex de recuperare amplu și unic în România, închinat Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina. Realizat exclusiv din donații, complexul oferă terapii specializate - de la kinetoterapie și hidroterapie până la terapii ocupaționale și psihopedagogice -, într‑un cadru modern și integrat. Complexul, o investiție care se ridică la aproximativ 7 milioane de euro, include nu doar spații medicale, ci și facilități de cazare pentru beneficiari și familiile acestora, zone dedicate recuperării și integrării sociale, precum și o biserică.

Deși o mare parte a proiectului a fost finalizată, dezvoltarea continuă, fiind necesare fonduri pentru completarea unor componente esențiale, cum sunt clădirea multifuncțională, infrastructura pentru hipoterapie și dotările medicale dedicate în special recuperării adulților. În același timp, numărul beneficiarilor este în creștere, iar cererea pentru astfel de servicii depășește constant capacitatea actuală, ceea ce face ca sprijinul comunității să rămână esențial.

Cu acest prilej, un ajutor semnificativ a fost oferit de Episcopia Oradiei, care, pe lângă implicarea în organizarea evenimentului, a contribuit prin achiziționarea a 2.500 de bilete din totalul celor 4.000, în valoare de 125.000 de lei, sumă direcționată integral către susținerea activității fundației.

În cadrul concertului, corul copiilor, format din 1.100 de elevi din întreg județul Bihor, îmbrăcați în straie tradiționale, coordonați de prof. Anamaria Turc‑Gal, au interpretat pricesnele „Pentru Tine, Doamne” și „Să faci, o, Iisuse, din inima mea”. După rugăciunea „Tatăl Nostru” rostită de David Tudor Bogdan, programul artistic a reunit artişti din Bihor, precum Gabriela Sabău, Ioana Dragoș Gajdo, Bianca Popa, Maria Sîdea și Anda Tămășanu. La final, Corala „Armonia” din Constanța, dirijată de arhid. Iulian Dumitru, a susținut un recital de cântări religioase.

Pe scenă au urcat toți artiștii, alături de Mihai Neșu și de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan.