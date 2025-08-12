Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Concurs la o parohie din județul Timiș

Concurs la o parohie din județul Timiș

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 12 August 2025

La Parohia Breazova din Protopopiatul Făget, județul Timiș, s‑a organizat în parteneriat cu Asociația „Paisia”, sâmbătă, 9 august, ediția a 3‑a a concursului „Vânătorii de comori din viețile sfinților”. Acesta a fost destinat tinerilor din parohiile Răchita, Românești, Margina, Curtea, Bethausen, Leucușești, Făget, Beghei, Surduc, Nădrag, Cebza, Batești și Breazova. Manifestările culturale au avut ca temă „Viața Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururi Fecioară Maria”, așa cum arată site‑ul eparhial mitropoliabanatului.ro.

Bucuria copiilor a fost amplificată de prezența în mijlocul lor a Preasfințitului Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, care a arătat importanța lecturii vieților sfinților lui Dumnezeu.

Aceste manifestări culturale își propun evidențierea culturii teologice în viața tinerilor, precum și lecturarea vieților sfinților, într‑un mod recreativ și interactiv, care îmbină atât credința, cât și jocul, potrivit vârstei fiecărui participant. Ediția a 3‑a a fost o ocazie inedită ca cei mici să își poată îmbogăți cunoștințele legate de viața Sfintei Născătoare de Dumnezeu.

Premiul cel mare constă într‑un pelerinaj în Grecia pentru copiii aflați în echipa câștigătoare. Ediția a 4‑a va debuta în această toamnă, tot la Timișoara.

 

Citeşte mai multe despre:   concurs  -   PS Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri