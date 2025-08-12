Concurs la o parohie din județul Timiș

La Parohia Breazova din Protopopiatul Făget, județul Timiș, s‑a organizat în parteneriat cu Asociația „Paisia”, sâmbătă, 9 august, ediția a 3‑a a concursului „Vânătorii de comori din viețile sfinților”. Acesta a fost destinat tinerilor din parohiile Răchita, Românești, Margina, Curtea, Bethausen, Leucușești, Făget, Beghei, Surduc, Nădrag, Cebza, Batești și Breazova. Manifestările culturale au avut ca temă „Viața Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururi Fecioară Maria”, așa cum arată site‑ul eparhial mitropoliabanatului.ro.

Bucuria copiilor a fost amplificată de prezența în mijlocul lor a Preasfințitului Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, care a arătat importanța lecturii vieților sfinților lui Dumnezeu.

Aceste manifestări culturale își propun evidențierea culturii teologice în viața tinerilor, precum și lecturarea vieților sfinților, într‑un mod recreativ și interactiv, care îmbină atât credința, cât și jocul, potrivit vârstei fiecărui participant. Ediția a 3‑a a fost o ocazie inedită ca cei mici să își poată îmbogăți cunoștințele legate de viața Sfintei Născătoare de Dumnezeu.

Premiul cel mare constă într‑un pelerinaj în Grecia pentru copiii aflați în echipa câștigătoare. Ediția a 4‑a va debuta în această toamnă, tot la Timișoara.