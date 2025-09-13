Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferință clericală la Parohia „Sfântul Vasile"-Victoria din Capitală

Conferință clericală la Parohia „Sfântul Vasile”-Victoria din Capitală

Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 13 Septembrie 2025

Protoieria Sector 1 Capitală a organizat vineri, 12 septembrie, la Biserica „Sfântul Vasile”-Victoria din București, conferința clericală „Itinerarul filocalic al vieții Sfântului Dumitru Stăniloae”. Invitat să vorbească despre viaţa şi opera Părintelui Stăniloae a fost părintele conf. dr. Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Cu acest prilej, în deschiderea sărbătorii hramului bisericii-gazdă, au fost aduse spre închinare moaș­tele Sfântului Cuvios Gheor­ghe de la Cernica de către o delegaţie condusă de părintele arhimandrit Vasile Pîrjol, starețul mănăstirii ilfovene. 

Ziua a debutat odată cu săvârși­rea Utreniei și a Sfintei Liturghii de către un sobor de preoți și diaconi, sub protia părintelui Victor Lucian Georgescu, protopopul Protoieriei Sector 1 Capitală. În continuare a fost susținută conferința cu un cuvânt introductiv al părintelui protopop Victor Lucian Georgescu. Apoi părintele Gheor­ghe Holbea a expus cele mai importante aspecte istorice din viața Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Totodată, au fost accentuate și contri­buțiile sfântului asupra teologiei universale și a celei românești. La sfârșit, părintele Victor Lucian Georgescu a mulțumit părintelui Gheorghe Holbea pentru bogatul cuvânt rostit clericilor și credincio­șilor prezenți la acest eveniment pastoral, precum și tuturor celor care au contribuit la buna desfășu­rare a acestuia.

După finalul conferinței a avut loc un moment liturgic în care a fost primit sfântul odor de la Mănăstirea Cernica, condus de părintele stareţ Vasile Pîrjol și așezat în interiorul sfântului lăcaș bucureștean, spre închinarea tuturor pelerinilor și credincioșilor bucureșteni prezenți. Întâlnirea clericală s-a încheiat cu un moment administrativ, la care au participat toţi clericii din Protopopiatul Sector 1 Capitală.

 

Citeşte mai multe despre:   Parohia Sfântul Vasile cel Mare - Victoria  -   conferinta
