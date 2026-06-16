Conferința clericilor din Protopopiatele Pașcani, Roznov și Ceahlău

Data: 16 Iunie 2026

În perioada 14-16 iunie, Centrul Cultural-pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” din stațiunea Durău, județul Neamț, a găzduit Întâlnirea preoților dedicată clericilor și familiilor acestora din protoieriile Pașcani, Roznov și Ceahlău. Aceștia au luat parte la slujbele oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și Preasfin­țitul Părinte Nichifor Botoșănea­nul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la conferința susținută de jurnalistul Răzvan Bucuroiu, precum și la diferite ateliere de lucru.

Clericii din cele trei protopopiate, alături de familiile lor, au luat parte în aceste zile la această întâlnire duhovnicească desfășurată într-un cadru prielnic dialogului și reflecției asupra misiunii preoțești. La conferințe au participat și ierarhii Arhiepiscopiei Iașilor, care au oferit preoților ocazia de a dialoga direct și de a împărtăși experiențe pastorale. Luni seara, participanții au mers, împreună cu IPS Părinte Teofan și PS Părinte Nichifor Botoșăneanul, într-o drumeție pe Muntele Ceahlău.

Invitatul special al conferinței a fost jurnalistul Răzvan Bucuroiu, care le-a vorbit preoților despre felul cum oamenii înțeleg secularizarea și menirea lor spre sfințenie:

„Aspirația către sfințenie, dragi prieteni, pare din ce în ce mai îndepărtată, pare că e un lucru care ne privește din ce în ce mai puțin în viața reală, cotidiană. Vorbim despre sfințenie foarte mult și e bine că o facem, dar în ceea ce privește viața noastră autentică, profundă, lucrurile lasă de dorit. E drept, trăim într-o perioadă de secularizare accelerată, mai bine zis de decreștinare. Noi ca oameni, creștini, trăim acest proces de secularizare de multă vreme, și comunismul a fost cel care a accelerat într-un mod evident secularizarea și a luptat chiar contra credinței, împotriva lui Hristos, iar noi suntem, cumva, rezultatul acelei perioade, prin care am încercat să supraviețuim, ca oameni ai credinței. Oamenii trebuie să-și trăiască credința cu seninătate, cu bucurie, așa cum Sfântul Serafim de Sarov saluta: «Hristos a înviat, bucuria mea!». Bucuria credinței trebuie să fie cea care ne animă, și sfințenia face parte din acest lucru. Vorbim despre sfințenie, dar trebuie să ținem cont de faptul că familia este o școală a sfințeniei, este școala solidarității, unde oamenii învață generozitatea, învață solidaritatea, învață empatia”.

Tema ediției din acest an, „Preotul și preoteasa pe calea sfințeniei în familie și parohie”, a oferit celor prezenți un mijloc prielnic de discuții privind rolul preotului și al familiei sale în viața parohiei și în lucrarea misionară a Bisericii.

La finalul Sfintei Liturghii de astăzi, 16 iunie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a rostit un gând de mulțumire către participanți, dar și către obștea Mănăstirii Durău:

„Să învățăm și să răbdăm mai mult, să ostenim și să slujim mai mult celorlalți. Mulțumesc maicii starețe (stavrofora Raisia Lungu, n.r.) și maicilor care au cântat atât de frumos la strană, le mulțumesc pentru găzduire, pentru faptul că, împreună, la această lucrare ni se adaugă, pentru că suntem înaintea Domnului și ne îmbogățim unii pre alții, preoți, credincoși, monahi și monahii, pentru că avem aceeași lucrare, de mărturisire și slujire. Lucrarea noastră, chiar și atunci când suntem împreună, nu ne risipește, ci ne îmbogățește. Mulțumesc părintelui consilier, celor care au lucrat la organizarea acestei întâlniri, precum și dumneavoastră, tuturor. Iată, astăzi, se încheie întâlnirea noastră, ca o odovanie a praznicului, o odovanie a slujirii noastre, dar rămâne o prelungire în slujirea pe care o ducem mai departe”.

Întâlnirile au fost organizate de Sectorul de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor și au oferit clericilor din eparhie prilejul de a împărtăși din experiențele lor cu ceilalți participanți. La finalul conferinței, preoții s-au împărțit în diferite echipe de lucru și au abordat mai multe teme: provocările pe care le întâlnesc în parohie; cum să își îmbunătățească viața duhovnicească și familială; cum să fie mai aproape de enoriași; cum să sprijine nevoile comunității parohiale.