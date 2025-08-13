Conferință despre viața Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus

Manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus au continuat astăzi, 13 august 2025, cu o conferinţă intitulată „Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus - model de viață de sfințenie”. Conferinţa a fost organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, şi a avut loc în Aula Academiei Teologice de la Mănăstirea „Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus.

Moderatorul a fost drd. Sorin-Gabriel Pomană, secretar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, iar invitați pr. Sabin Vodă, paroh la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Alba Iulia, și diac. drd. Nicolae-Toma Posa, consilier eparhial și directorul Editurii „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului, informează Mitropolia Ardealului.

La eveniment au participat vicarul-administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. Bogdan Fluieraş, protopopi şi preoţi, peste 100 de elevi seminarişti din Braşov şi Făgăraş, precum şi alţi oaspeţi.

„Un om de care s-au bucurat oamenii”

Pr. Sabin Vodă a prezentat celor aflaţi în Aula Academiei de la Sâmbăta de Sus o serie de mărturii culese de-a lungul vieții părintelui Teofil Părăian despre Sfântul Serafim cel Răbdător, duhovnicul său.

„Este un moment de împlinire. Se bucură împreună şi Sfântul Serafim, şi părintele Teofil de acest eveniment, pentru că noi acum doar recunoaştem sfinţenia vieţii pe care a avut-o Sfântul Serafim, un om cald la suflet, un om blând, un om binevoitor, un om care se bucura de toţi oamenii care îl căutau şi, mai ales, un om de care s-au bucurat oamenii. Aşa l-a caracterizat părintele Teofil, ca fiind un om de care s-au bucurat oamenii, şi este foarte important să spunem lucrul acesta că părintele Teofil l-a cinstit ca sfânt încă din timpul vieţii şi, după ce s-a mutat la Domnul, nu a încetat să mărturisească sfinţenia vieţii părintelui Serafim, recomandându-l pentru canonizare şi dându-l ca model, cu inimă de părinte, inimă de frate şi inimă de prieten”, a spus pr. Sabin Vodă.

„Hristos este în noi şi între noi”

Diac. drd. Nicolae-Toma Posa a prezentat în cadrul conferinţei un scurt parcurs al vieții Sfântului Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, precum și documentele oficiale din arhivele Statului român care au conturat o mărturie despre felul în care Sfântul interacționa cu autoritățile vremii.

„Faptul că am reuşit să aducem la lumină din arhive şi din biblioteci lucruri despre Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător şi să le punem înaintea tuturor consider că este, în primul rând, lucrarea lui Dumnezeu de a-i cinsti pe sfinţii Săi. În al doilea rând, mă bucur că am reuşit să-l descopăr într-o oarecare măsură pe Sfântul Serafim în acest context al cercetării care, deşi presupune o muncă aparent lipsită de viaţă, ea prindea viaţă în momentul în care întâlneam câte un cuvânt al Sfântului Serafim, şi primul cuvânt pe care l-am întâlnit şi mi-a rămas în minte a fost acela că în viaţă să ne purtăm în aşa măsură încât din ea să se vadă că Hristos este în noi şi între noi. Mărturiile celor care l-au cunoscut sunt valoroase, poate că mai valoroase decât munca aceasta, dar este necesară această muncă de a aduce la lumină aspecte ale vieţii Sfântului Serafim din ungherele ascunse ale arhivelor” , a spus diac. drd. Nicolae-Toma Posa.

La finalul conferinței a avut loc lansarea celor patru volume dedicate Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, apărute recent la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului: „Ieșit-a Semănătorul - predici pentru popor”, „Din bogăția de gând și simțire. Articole, recenzii, meditații”, „Un om de care s-au bucurat oamenii. Mărturii despre Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus” şi „52 de cuvinte folositoare de suflet ale Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”.

Cele patru volume au fost prezentate de pr. dr. Cristian Muntean, paroh la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Brașov.

„Lansarea acestor patru cărţi este o dovadă a realităţii şi actualităţii Sfântului Serafim pentru noi. Diseminate, aceste cărţi vor ajunge mai repede la credincioşi, ca să îşi regăsească profilul duhovnicesc ca cel al Sfântului Serafim, care a fost un om viu, vesel şi profund. Aceste calităţi ne lipsesc nouă astăzi, pentru că nu sunt cultivate. Veselia duhului nu este totdeauna potrivită omului contemporan pentru că nu o înţelege, şi atunci cred că este foarte important să reaşezăm în minte sfatul Sfântului Serafim, care ne-a îndemnat mereu să fim oameni vii, asumaţi, fireşti, dar aceasta este problema zilei de astăzi: nu ne mai asumăm condiţia în care ne aflăm şi până la urmă trebuie să nu ne mai plângem atâta şi să reuşim să trăim viaţa ca pentru Hristos. Acesta este mesajul Sfântului Serafim astăzi”, a spus pr. dr. Cristian Muntean.